HYLSA: cuatro décadas de excelencia en el servicio automotriz

Fundada en 1985 como empresa familiar, la empresa HYLSA se ha consolidado en el sector automotriz como un referente a nivel nacional en proveer soluciones automotrices integrales basados en un modelo de excelencia en servicio, innovación y cobertura.

Antes de la formación de HYLSA, su fundador Jorge Herrera Pavón, alias don Tuto, inicia un emprendimiento con la fuerza de un sueño y el apoyo crucial de su entonces suegro, Elías Kury, quien le proporcionó capital semilla para formar junto a sus hermanos su primera empresa en el sector automotriz. Esto, junto al apoyo de su cuñada Latife Kury, quien lo introduce al mundo empresarial y gubernamental del momento, hace que la empresa crezca de la mano de sus colaboradores en el área administrativa y de servicios. Luego, con una visión hacia mayor crecimiento y consolidación familiar, don Tuto se independiza y junto con sus hijos, demuestran su tenacidad, fe y confianza en el futuro, fundando HYLSA en 1985.

Los hijos fueron poco a poco recibiendo roles de mayor responsabilidad y más protagonismo en la empresa. Giovanni Herrera Kury, se vuelve mano derecha de su padre llegando a alcanzar diferentes posiciones incluyendo vicepresidente ejecutivo y presidente, rol que ocupa acompañado de sus hermanos Kristian (vicepresidente), Karen (directora financiera ) y Dinorah Herrera Kury (directora Operativa), manteniendo viva la esencia que se estableció desde 1985.

Al celebrar su 40.º Aniversario, HYLSA no solo marca cuatro décadas de excelencia en el servicio automotriz, sino que también honra la profunda historia de legado y continuidad familiar y tradición que le define, pasando la antorcha a la segunda y tercera generación.

El nuevo liderazgo representa una fusión entre la sabiduría de la experiencia y el interés de seguir innovando. "Continuamos utilizando los métodos probados y el conocimiento profundo acumulado durante cuatro décadas, mientras adoptamos la tecnología de vanguardia y un nuevo liderazgo que busca garantizar que nuestros clientes sigan recibiendo el mejor servicio posible".

Con presencia estratégica de sucursales en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Bávaro, ofrece una amplia gama de neumáticos, servicios especializados y programas innovadores como servicio a domicilio.

Miramos hacia el Futuro impulsados por el Legado

Fieles al legado de nuestro padre y fundador, cuya visión y espíritu emprendedor lo llevaron a trazar un nuevo camino y apartarse de HYLSA, hoy continuamos con la determinación de mantenernos a la vanguardia en servicio y tecnología.

Bajo la promesa de atención especializada con los más altos estándares de calidad, el equipo técnico desigue evolucionando, garantizando la seguridad y prolongando la vida útil de los vehículos con servicios expertos en alineación, balanceo, rotación de neumáticos y llenado con nitrógeno. Esta dedicación al detalle y a la excelencia técnica asegura que el legado desiga siendo sinónimo de confianza en el futuro.