Payless reabre su tienda más grande en RD con una imagen renovada y moderna en Megacentro

Payless, la cadena de calzado más grande del país, celebra la reapertura oficial de su tienda insignia en el centro comercial Megacentro, la más grande de toda la cadena en Latinoamérica. La remodelación marca un hito importante en la historia de la marca, que apuesta por un concepto más moderno, funcional y enfocado en mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

El evento de reapertura incluyó corte de cinta, bendición, palabras de ejecutivos de la marca, participación de influencers e invitados especiales, además de promociones exclusivas para los asistentes.

Una tienda renovada para una mejor experiencia

Con 512 metros cuadrados de superficie, la tienda Payless de Megacentro destaca por su gran afluencia y liderazgo en ventas dentro del país. La remodelación incluyó mejoras en la iluminación, nueva distribución del mobiliario, una zona de exhibición más atractiva al frente de la tienda, pantallas digitales en vitrinas y espacios dedicados a segmentos específicos como la zona fashion para damas, sneaker wall y área para niños.

Los clientes también disfrutarán de más cajas registradoras, áreas amplias de exhibición y nuevas colecciones que reflejan las últimas tendencias en calzado y accesorios para toda la familia.

Apuesta por la innovación y el confort del cliente

Según Paul Vigoroux, Gerente General de Payless República Dominicana"Estamos cumpliendo un hito muy importante en nuestra empresa, con la renovación de la tienda más importante de Payless Latinoamérica ubicada en Megacentro. Este cambio es el inicio de una nueva imagen corporativa que tendremos en adelante en muchas de nuestras tiendas, con una colección exclusiva, modernos y más cómodos espacios, para atender de mejor manera a nuestros clientes."

La remodelación forma parte de un plan estratégico de Payless para modernizar sus tiendas en la región, creando ambientes más cómodos y visualmente atractivos, que fortalezcan la conexión emocional con sus consumidores.

Compromiso con el mercado dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/dsc08183-57975ebb.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/dsc08350-0c2bb70d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/dsc07857-925c28af.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/dsc07777-0a9ec605.jpg

Actualmente con 38 tiendas – y próximamente 39- en todo el territorio nacional, Payless reafirma su compromiso con la República Dominicana, uno de sus mercados más sólidos y de mayor crecimiento en el Caribe.

Denise Bernard, Directora de Operaciones para Caribe y Centroamérica, expresó: "Desde la apertura de nuestra primera tienda en República Dominicana, Payless ha sido recibida con gran aceptación por el consumidor local y se ha convertido en una escuela de formación de talento en el área de retail a nivel nacional. Hoy día, es la cadena de calzado más grande y con mayor cobertura de tiendas en todo el país bajo un mismo nombre.

Nos llena de orgullo y agradecimiento ver cómo el público dominicano nos ha apoyado a lo largo de los años. Nuestra tienda en Megacentro, la más grande de toda la cadena Payless, es un verdadero ícono para la marca. Nos sentimos muy contentos de implementar aquí nuestro nuevo concepto de tienda, con elementos que enriquecen la experiencia del cliente y ofrecen una mejor exhibición de las colecciones para toda la familia."

Experiencias y beneficios adicionales

Como parte de su evolución, Payless anunció que está desarrollando su nuevo programa de lealtad "Payless Club", el cual ofrecerá beneficios exclusivos, descuentos y experiencias especiales para sus clientes más fieles.

Sobre Payless

Payless es la cadena líder de calzado y accesorios en República Dominicana, con presencia en todo el país. La marca ofrece opciones modernas, cómodas y accesibles para mujeres, hombres y niños, manteniendo su compromiso de brindar moda y confort para toda la familia.