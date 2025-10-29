La innovación cambia la historia de los niños con Leucemia Linfoblástica Aguda

El diagnóstico temprano de un cáncer como la LLA puede reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo

La leucemia linfoblástica aguda (LLA), también conocida como leucemia linfocítica aguda, es un cáncer que se produce cuando una célula de la médula ósea presenta mutaciones en su material genético o ADN. La LLA afecta a las células encargadas de producir linfocitos y otros glóbulos blancos y es una de las principales causas de hospitalización por cáncer en pediatría.

Esta es una enfermedad que impacta a adultos y niños. En el caso específico de este último grupo etario, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer asegura que de 3 a 4 casos de niños y adolescentes diagnosticados con leucemia son del tipo LLA.

Investigaciones médicas colocan a la LLA como la principal causa de mortalidad infantil, frente a otras leucemias como la leucemia mieloide aguda (LMA), la leucemia linfocítica crónica (LLC) y la leucemia mieloide crónica (LMC); y se prevé que dentro de 5 años la carga de la enfermedad aumente en más del 50%. En República Dominicana, 339 niños fueron diagnosticados en 2024 con diferentes tipos de cáncer, siendo la LLA uno de los más frecuentes en este país.

La Sociedad Dominicana de Pediatría destaca que en este país ha habido avances importantes en el manejo del cáncer infantil, como la elaboración de un Manual de Procedimiento de detección temprana de cáncer en niños, niñas y adolescentes. "Sin embargo, hay que seguir trabajando y hacer énfasis en educar a la población y a la comunidad médica sobre el reconocimiento de los síntomas asociados al cáncer, para tratar la enfermedad en etapas tempranas", señala la presidenta de la Sociedad Dominicana de Hematología, Dennis Díaz.

Debido a que este es un cáncer que se desarrolla deprisa y empeora rápidamente, la detección temprana de la LLA puede aumentar las posibilidades de éxito del tratamiento; ya que reconocer los síntomas iniciales puede marcar la diferencia en el tratamiento de esta leucemia.

"Es importante que tanto padres como profesionales de la salud estemos atentos a los signos que nos indiquen que algo no está bien. No debemos ignorar síntomas como fatiga, palidez, fiebre persistente o moretones. Y si el niño o adolescente presenta dolor de huesos, dolor abdominal, sudores nocturnos, dolor o plenitud debajo de las costillas, bultos indoloros en el cuello, el estómago, la ingle o debajo del brazo, e infecciones frecuentes; tener presente que estas son señales de alerta que requieren una atención médica inmediata", afirma la doctora Flor de María Guzmán, Gerente Médica para el área terapéutica de hematología de Adium Centroamérica y el Caribe.

Los síntomas de esta enfermedad hematológica maligna varían y puede confundirse con los de una gripe u otras enfermedades comunes. Sin embargo, la especialista recalca que hay 3 señales que no se deben dejar pasar: La primera, tener un niño con fiebre persistente de difícil manejo.





La segunda, si los niveles de energía del niño fluctúan.





La tercera, el niño no se ha golpeado y tiene moretones en el cuerpo.

Avances en diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico temprano de un cáncer como la LLA puede reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo y permitir que el tratamiento se adapte al infante para obtener mejores tasas de éxito.

Al igual que los avances que ha habido en las técnicas diagnósticas para detectar este tipo de cáncer pediátrico, también han surgido novedosos tratamientos, como el de anticuerpos monoclonales y/o biespecíficos como complemento a la quimioterapia, que pueden cambiar la historia de los niños con leucemia linfoblástica aguda.

Ensayos clínicos muestran que la combinación de los anticuerpos monoclonales y/o biespecíficos con quimioterapia, pueden alcanzar tasas de supervivencia libre de enfermedad de hasta 96% a tres años en niños con LLA de riesgo estándar recién diagnosticada.

Generar conciencia sobre la detección temprana de la LLA y sobre cómo los tratamientos innovadores están transformando el panorama de la enfermedad,