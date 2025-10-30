Liquidez inteligente: cómo invertir para sostener el flujo de caja de tu negocio

Toda empresa, sin importar su tamaño, necesita liquidez: dinero disponible para operar, pagar compromisos y mantener el negocio en movimiento. Sin embargo, mantener esos fondos fijos en una cuenta de ahorros tradicional puede estar limitando su potencial. La clave está en encontrar el equilibrio entre tener recursos disponibles y hacerlos trabajar de forma inteligente.

La liquidez inteligente consiste en administrar el capital de manera planificada, destinando una parte del flujo diario a instrumentos que generen rentabilidad sin perder acceso rápido a los fondos. Este enfoque permite sostener la operación del negocio y, al mismo tiempo, hacerlo crecer.

Pensemos en un ejemplo sencillo:

Imagina que, después de cubrir tus compromisos del mes, tu empresa mantiene RD$ 50,000 disponibles como parte del flujo. Decides conservar RD$ 20,000 en la cuenta corriente (para imprevistos o pagos urgentes) y colocar los RD$ 30,000 restantes en un fondo de liquidez que ofrece una rentabilidad promedio anual del 10 %.

Si ese monto permanece invertido durante tres meses, al final habrás obtenido aproximadamente RD$ 750 adicionales en rendimientos, sin perder acceso rápido a tus fondos. ¿Suena poco? Sí, pero imagina esos mismos RD$ 20,000 en una cuenta corriente con una tasa de interés cercana a 0 %, ¿cuánto generaría?

Esa diferencia, aunque parezca pequeña, representa un crecimiento real del capital disponible y un hábito financiero que fortalece el crecimiento económico del negocio.

Aquí es donde un Fondo de Inversión como el BHD Liquidez se convierten en aliados estratégicos. Permiten disponer de los recursos con agilidad, generalmente dentro del horario bancario y ofrecen rendimientos superiores a los de una cuenta tradicional.

Además, los fondos están regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores, lo que garantiza transparencia y seguridad para las empresas.

Una buena estrategia de liquidez no se trata de mover todo el capital, sino de mantener el equilibrio:

Una parte disponible para el día a día.

Otra parte generando rentabilidad en instrumentos de bajo riesgo y fácil acceso.

BHD Fondos ofrece beneficios adicionales que refuerzan esta visión:

Diversificación al invertir en diferentes activos y reducir el riesgo del portafolio.

Rentabilidad atractiva con potencial de mayores retornos frente al ahorro tradicional.

Gestión profesional, a cargo de expertos que administran las inversiones con enfoque estratégico.

Gestionar la liquidez con propósito permite diversificar ingresos, sostener el flujo de caja y dar pasos firmes hacia la libertad financiera de tu negocio.