El ahorro que abre puertas: ¿qué hacer cuando decides comprar tu primer hogar o vehículo?
Cada meta empieza con un sueño y ese sueño se cumple con un plan de ahorro. ¿cuáles planes tienes ahora?
Tener tu primer vehículo o una casa propia comienza mucho antes de tener las llaves en la mano. Comienza con una decisión: ahorrar con propósito.
El ahorro, más que guardar dinero, es la base para alcanzar tus metas y una herramienta que te permite avanzar con orden hacia tus prioridades. Cuando el ahorro se convierte en parte de tu rutina, deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a sentirse como progreso.
Ahorrar con intención significa trabajar hacia tus metas. Tal vez sueñas con comprar tu primera vivienda, o tener carro propio. Sea cual sea tu meta, planificarse es el punto de partida.
Cuando tu meta es una vivienda puedes proponerte ahorrar para el pago inicial, que en algunos casos te permite acceder a un crédito en mejores condiciones, o también puedes planificarte para amueblarla o remodelarla. Lo mismo pasa con el vehículo y si este último decides pagarlo completo, la estrategia cambia y el plan de ahorro se vuelve aún más relevante. Por eso, es importante definir bien tus metas, "ponerle nombre y apellido".
En ambos casos, la planificación y constancia son la base fundamental del éxito. Para esto, define el monto que necesitas ahorrar, en qué tiempo puedes alcanzarlo, y dónde guardarás o harás crecer ese dinero. Estas tres informaciones son la base de tu planificación y a partir de ahí llega la fórmula mágica: consistencia. El ahorro debe ser con propósito, fijo y recurrente, planificado y disciplinado, con sentido de pertenencia, y formalizado en un banco.
Durante el proceso del ahorro, es importante conocer tus opciones
Para acompañarte en ese proceso, la Supercuenta BHD te ofrece una forma práctica de hacerlo realidad. Es una cuenta de ahorro programado que te permite crear y separar tus ahorros por objetivos específicos, transfiriendo automáticamente los fondos con la frecuencia que elijas. Puedes establecer hasta ocho metas distribuidas en "bolsillos" para esos sueños que quieres hacer realidad.
Mientras más constante eres, más crecen tus intereses ya que esta cuenta aumenta los intereses que te paga según aumentes el monto ahorrado, lo que te permite alcanzar tus metas más rápido. ¿Lo mejor? Puedes administrar todo desde tu celular, sin plazos fijos ni montos mínimos.
El ahorro con propósito abre puertas, construye confianza y convierte tus sueños en metas alcanzables. Cada peso ahorrado es un paso firme hacia ese hogar o vehículo que ya puedes empezar a imaginar.