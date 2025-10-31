Ponte pa´ lo tuyo y gana con La Casa del Ahorro, la promoción de Asociación Cibao

Como de costumbre en octubre, mes en el que se celebra el Día Mundial del Ahorro, Asociación Cibao anunció su emblemática promoción La Casa del Ahorro, que este año llega con una propuesta más ambiciosa: millones de pesos en premios y 10 vehículos Toyota Agya 2026 que serán sorteados entre sus asociados.

La iniciativa busca incentivar el hábito del ahorro entre los dominicanos, premiando la constancia y el compromiso con sus metas financieras. Participar es sencillo: por cada RD$300 depositados en cuentas de ahorro, los asociados generan un boleto electrónico para los sorteos quincenales y el gran sorteo final. Además, quienes abran una nueva cuenta (ya sea en sucursal, digital o reactivada) recibirán el doble de boletos.

Premios quincenales y gran sorteo final

Durante el período promocional se realizarán seis sorteos quincenales en los que se seleccionarán:

10 ganadores de RD$100,000 en efectivo.

1 ganador de un Toyota Agya 2026.

En el gran sorteo final los premios se elevan significativamente con:

6 premios de RD$500,000.

2 premios de RD$1,000,000.

4 vehículos Toyota Agya 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/1300x800-eda5c01e.jpg

Al igual que todos los años, cada sorteo se realizará bajo la supervisión de las autoridades competentes, garantizando total transparencia en cada etapa. En esta edición de la promoción, los sorteos se transmitirán en vivo desde el programa radial El Mismo Golpe, una plataforma reconocida por su amplia audiencia, credibilidad y alcance nacional.

Las fechas de los sorteos son las siguientes: en 2025 el primer sorteo será el 11 de noviembre, seguido por el segundo el 25 de noviembre, el tercero el 9 de diciembre, el cuarto el 23 de diciembre, en 2026 el quinto el 7 de enero y el sexto el 20 de enero. Finalmente, el gran sorteo final se celebrará el 10 de febrero de 2026.

Los interesados podrán obtener las bases de la promoción accediendo al sitio web corporativo de la institución www.cibao.com.do, también en Facebook en el fanpage "Cibaodom", o a través de las 57 sucursales a nivel nacional y los canales de comunicación de Asociación Cibao.

Más que una promoción, una cultura de ahorro

"La Casa del Ahorro es mucho más que una campaña promocional. Es una invitación a que nuestros asociados se enfoquen en sus metas, desarrollen el sano hábito del ahorro y lo vean como una herramienta para construir el futuro que desean", expresó Ninoska Suárez, vicepresidenta de Mercadeo.

Con esta iniciativa, Asociación Cibao reafirma su compromiso de acompañar a sus asociados y clientes en cada etapa de su vida financiera, reconociendo que el ahorro no solo representa seguridad, sino también oportunidades.

"Esta promoción, que se realiza desde 1996, refleja el compromiso constante con la educación financiera y demuestra cómo el hábito del ahorro puede convertirse en una experiencia motivadora, al reconocer el esfuerzo de quienes lo practican con disciplina y constancia", reafirmó la ejecutiva.

Con más de seis décadas de trayectoria, Asociación Cibao se ha consolidado como una entidad financiera multicanal, multisegmento y multiproducto, comprometida con el desarrollo sostenible y el bienestar de sus clientes.