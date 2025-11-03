Dominicanos que lo lograron: Cuando el sueño de tener casa propia se hace realidad

La presente edición de la Feria Hipotecaria de la Asociación Cibao se efectuará hasta el 15 de noviembre de 2025

Para muchas familias dominicanas, tener una casa propia es un sueño que representa mucho más que un techo: es un símbolo de sacrificio, esfuerzo, estabilidad y futuro. Miles de dominicanos -tanto en el país como en el exterior- han hecho de ese sueño historias de éxito, encontrado en los préstamos hipotecarios una vía segura para alcanzarlo.

Muchas de estas historias tienen un punto en común: el acompañamiento de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, una institución con más de seis décadas de trayectoria que ha hecho de la vivienda un pilar fundamental de su misión social, respaldando a generaciones de ahorrantes y familias en su camino hacia la propiedad.

"Siempre me voy a acordar de usted. Cuando me tome esa primera taza de café en el balcón de mi casa, lo haré en nombre suyo y en el de la Asociación Cibao", le dijo una clienta a Jorge Rodríguez, gerente de la sucursal El Dorado en Santiago, al firmar su crédito hipotecario. Ella, conserje en un restaurante, había ahorrado durante años para dejar atrás el alquiler. "Fue el día más feliz de nuestras vidas", recuerda. Jorge aún guarda ese momento como uno de los más significativos de su carrera.

Las anécdotas y comentarios que se reciben día a día no solo de residentes en el país, también de compatriotas en la diáspora, que encuentran en la Asociación un aliado cercano y seguro, que los guía y apoya en cada parte del proceso, inspiran y comprometen a cada ejecutivo de la institución a continuar ofreciendo a sus clientes la oportunidad de hacer realidad ese sueño.

"Siempre soñé con volver algún día y tener algo mío allá. Pensé que sería complicado por estar lejos, pero todo fue claro y seguro", mensaje de José, dominicano con más de trece años en el exterior tras adquirir su vivienda en el país a través de un préstamo hipotecario con la institución.

Una iniciativa importante en ese sentido ha sido su Feria Hipotecaria, la cual se desarrolla en todas las sucursales del país con condiciones preferenciales.

Los mayores beneficios

"Para este año, hemos dispuesto beneficios encaminados a que las familias logren su seguridad patrimonial, empezando por una tasa de interés del 11.75%, la más baja del mercado, fija por cinco años. Asimismo, el financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble, mientras que los plazos para pagar se pueden fijar hasta 40 años. A ello, hemos sumado el seguro de contenido de vivienda gratuito por un año y cuota flexible para mayor comodidad", informó Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios.

La presente edición de la Feria Hipotecaria de la Asociación Cibao se efectuará hasta el 15 de noviembre de 2025, lapso en el que los interesados podrán hacer sus solicitudes, ya sea en las 57 sucursales en todo el país o a través de la página web www.cibao.com.do.

Ser el puente entre las necesidades de las familias y la mejoría de sus condiciones es lo que siempre ha buscado la Asociación Cibao.

"No son solo casas. Son espacios donde nacen risas, se celebran logros y se construyen recuerdos. Las historias de nuestros clientes nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir con el mismo compromiso que nos vio nacer: ser parte del camino hacia el hogar soñado. Con nuestra feria hipotecaria 2025, queremos que más familias vivan esa experiencia, con las mejores condiciones para hacerla realidad", destaca con convicción Rebeca Meléndez.