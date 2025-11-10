Versión Impresa
Ualett lanza concurso de rediseño de logo dirigido a diseñadores dominicanos

Una iniciativa que celebra el talento dominicano y marca el inicio de una nueva etapa en la identidad visual de Ualett

| 3 min de lectura
Expandir imagen
Ualett lanza concurso de rediseño de logo dirigido a diseñadores dominicanos
El lanzamiento de este concurso representa una oportunidad para reforzar su compromiso con el talento nacional

Ualett, la plataforma financiera especializada en atender a trabajadores independientes, anuncia la apertura oficial de su concurso de rediseño de logotipo. Esta iniciativa busca alinear la identidad visual de la marca con su evolución estratégica y visión a futuro como aliado tecnológico y confiable dentro del sector fintech.

El concurso está dirigido a diseñadores dominicanos, estudiantes y profesionales, interesados en aportar una propuesta que refleje los valores de confianza, inclusión y modernidad que distinguen a Ualett.

Premios y cronograma

Las tres mejores propuestas serán reconocidas con premios en efectivo:

- Primer lugar: RD$200,000 y mención en el comunicado de prensa.

- Segundo lugar: RD$100,000.

- Tercer lugar: RD$50,000.

Fechas clave

- 10 de noviembre: lanzamiento oficial del concurso.

- 28 de noviembre: cierre de recepción de propuestas.

Los participantes recibirán materiales de referencia que incluyen guía de marca, perfil de cliente ideal, paleta de colores y lineamientos técnicos. Los criterios de evaluación incluirán creatividad, coherencia con la marca, aplicabilidad y conexión con el segmento de trabajadores de la economía gig.

Expandir imagen
Infografía

Un puente hacia la inclusión financiera

A lo largo de su crecimiento, Ualett ha buscado resolver un vacío persistente en el sistema financiero: la falta de productos adaptados a las necesidades reales de trabajadores independientes. A través del uso de tecnología de verificación de ingresos en tiempo real, sin historial crediticio ni requisitos tradicionales, la empresa ha brindado acceso a liquidez rápida, confiable y transparente.

Compromiso con sus raíces

Aunque opera en el mercado estadounidense, Ualett fue fundada por un equipo con profundas raíces dominicanas, y mantiene vínculos activos con el ecosistema local. El lanzamiento de este concurso representa una oportunidad para reforzar ese compromiso, al invitar directamente al talento nacional a participar en la evolución de una marca con impacto internacional.

Para participar, los interesados deben completar el formulario disponible en contestdr.ualett.com para recibir las bases del concurso y el brief creativo.

Sobre Ualett

Ualett ofrece liquidez rápida y flexible a trabajadores de la economía gig a través de adelantos en efectivo, sin depender de préstamos tradicionales ni revisiones de crédito. Basado en confianza, accesibilidad y verificación de ingresos en tiempo real, el servicio ayuda a los trabajadores independientes a cubrir necesidades entre ciclos de pago. Ualett cuenta con más de 485 mil usuarios.

Fundada por dominicanos y operando en todo EE.UU., Ualett nace del compromiso con la comunidad latina para ofrecer un servicio hecho por y para los trabajadores que históricamente han sido ignorados por el sistema financiero tradicional, incluyendo los trabajadores 1099, también conocidos como contratistas independientes o freelancers.

