Memorial inaugura moderna funeraria en Prolongación 27 de Febrero

Con el propósito de acompañar a más familias dominicanas con empatía, dignidad y respeto, Memorial Funeraria y Cementerio inauguró su nueva sede en la Av. Prolongación 27 de Febrero en Santo Domingo Oeste, un espacio diseñado para brindar consuelo y serenidad en los momentos más difíciles.

La nueva funeraria cuenta con modernas capillas climatizadas, áreas de descanso y servicios integrados que reflejan el compromiso de Memorial con la innovación y la calidad humana.

El acto estuvo encabezado por el Director General de Memorial, Dr. Carlos Termini Bellone, quien en su discurso destacó la importancia de esta nueva sede como un paso trascendental en la expansión de la institución.

"La apertura de esta nueva sede memorial, es un esfuerzo de nuestra empresa y el resultado de la colaboración constructiva y de una visión compartida. Es un testimonio claro, de lo que podemos lograr cuando el sector público y la empresa privada alinean sus objetivos. Esta moderna funeraria es el reflejo de nuestra visión, crecer con propósito y estar presentes donde las familias nos necesiten; Es la pieza estratégica más reciente de nuestra red de servicios integrales, diseñada para abrazar a todo el gran santo domingo. Ya hemos comenzado nuestro próximo proyecto funeraria memorial en santo domingo este: con esto se habrá completado nuestra visión de servicio. Consolidando nuestra presencia en los 4 puntos cardinales del Gran Santo Domingo. Estaremos activamente en el Norte (Funeraria y Cementerio), en el Distrito Nacional, en el Este y aquí en el Oeste, a la comunidad de Santo Domingo Oeste, llegamos con humildad, respeto y el firme propósito de servir con la excelencia y la empatía que nos define". Expresó el señor Termini Bellone.

Esta nueva sede contó con la bendición de la Iglesia Católica dada por el Reverendo Padre José Muñoz, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Asimismo, a la ceremonia asistieron destacadas autoridades, entre ellas el Alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, el cual se incorporó al final del evento por labores del cargo, pero representado por la vicealcaldesa, Anny Marte, así como otros Directivos de la Alcaldía; Contando también con la presencia de representantes del sector privado y de la industria exequial, la Junta Directiva de ASEFUCE (Asociación de Empresas de Servicios Funerarios y Cementerios Privados), Directores de Plazas Comerciales de la zona, representantes del Banco Promerica, Banco BHD y Banco BDI, como también aseguradoras como Grupo Universal y Mapfre. Además de directores, colaboradores y proveedores de Memorial, quienes compartieron la emoción de este nuevo logro institucional.

Dando una bienvenida cálida al municipio la vicealcaldesa, Anny Marte, representando al Alcalde Francisco Peña, expresó que la apertura de esta funeraria es un recurso necesario y recibido con cariño por parte del municipio:

"Vamos a acoger a esta funeraria, a la familia Memorial, como parte de los munícipes de Santo Domingo Oeste, con todo el calor y el cariño que representa este municipio, sean ustedes bienvenidos a esta que será su próxima casa".

Con esta apertura, Memorial Funeraria y Cementerio reafirmó su propósito de acompañar a las familias dominicanas en los momentos más sensibles, ofreciendo espacios que integran respeto, dignidad, seguridad y empatía. La empresa destacó que esta nueva sede, marca el inicio de una nueva etapa en la que Santo Domingo Oeste será visto como un polo de crecimiento, desarrollo e inversión sostenible.