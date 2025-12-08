Moda Jumbo: la plataforma con la que CCN democratizó la alta costura dominicana

Hace casi dos décadas, Centro Cuesta Nacional (CCN) tomó una decisión visionaria: abrir espacio en sus tiendas para llevar la moda de autor dominicana a un público mucho más amplio. En un país donde el diseño local brillaba en pasarelas y eventos puntuales, pero pocas veces estaba al alcance del consumidor cotidiano, Jumbo, a través de Moda Jumbo se convirtió en pionero al crear una plataforma que uniría el talento de los grandes diseñadores con la experiencia de compra diaria.

Desde sus inicios, Moda Jumbo se propuso un objetivo ambicioso: democratizar la moda, acercando creaciones de alta calidad al público general, sin perder la esencia artística de cada diseñador. Esto lo ha hecho apoyando el talento local, poniendo al alcance de sus clientes moda de autor a precios asequibles en un proyecto que se reviste de orgullo, pasión, creatividad.

Ese espíritu pionero permitió que, en 2008, el diseñador Leonel Lirio se convirtiera en el primero en presentar una colección dominicana "ready to wear" dentro de una tienda por departamentos, marcando un precedente para la industria. A partir de ese momento, la moda dominicana encontró un nuevo hogar donde diseñadores consolidados y talentos emergentes podían mostrar su creatividad a una escala nunca antes vista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/mayle-20139-20a6b494.jpg Colección Caracol by Maylé Vásquez https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/textil-18871-873cf552.jpg ColecciónHilos de Quisqueya by Mabel Damirón https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/mondinobyjj-12-copy-2-7c93cad7.jpg Colección Mondino by José Jhan - Resort 2024 https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/sully-18405-a7d05311.jpg Colección bySully Bonnelly https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/1f-32b1846b.jpg Colección byJusef Sánchez https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/dsc2193-41fe2734.jpg Colección by Sócrates y Arnaldo

A lo largo de los años, Moda Jumbo ha colaborado con algunos de los nombres más influyentes de la moda dominicana: Leonel Lirio, Magaly Tiburcio, Sully Bonnelly, Jenny Polanco, José Jhan, Julio Marcano, Jusef Sánchez y la más reciente colaboración fue realizada con Maylé Vásquez, entre otros. También, han realizado colaboraciones especiales con personalidades tales como Helen Blandino, Sócrates McKinney y Lorena Pierre, para citar algunos. Cada colección se ha desarrollado de la mano con los talentos, asegurando llevar su visión e identidad a las piezas y que sean asequibles para todos los dominicanos.

A la fecha, se han realizado más de 25 colecciones con diseñadores y personalidades dominicanas y en esta, colaboraron más de 300 personas entre las fábricas, los diseñadores y sus equipos. Con cada colección, Moda Jumbo ha cumplido la promesa de llevar la moda dominicana al alcance de todos, ofreciendo piezas de autor a precios accesibles, disponibles en la mayoría de las tiendas Jumbo del país. Esta iniciativa ha permitido que miles de dominicanos puedan vestir prendas diseñadas por figuras emblemáticas como Jenny Polanco, cuya visión de la identidad dominicana sigue viva en cada detalle de sus piezas.

Las propuestas han incluido desde piezas artesanales hasta diseños contemporáneos, desde estampados inspirados en el Caribe hasta reinterpretaciones del clásico lino dominicano. En cada colección hay una narrativa de identidad que se entreteje con maestría.

Este también ha servido como plataforma de lanzamiento para diseñadores emergentes, abriendo oportunidades para nuevas voces del diseño dominicano que encuentran en CCN un aliado para crecer, experimentar y ser descubiertos por un público masivo.

Hoy, con más de 25 colecciones, Moda Jumbo se ha consolidado como un referente de innovación en el país, demostrando que la moda puede ser inclusiva sin perder su esencia artística. Moda Jumbo no es solo un proyecto de moda: es una plataforma cultural, una oportunidad para la industria y una muestra palpable del compromiso de CCN de impulsar al talento local.