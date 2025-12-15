Creatividad dominicana al frente: Ualett anuncia a la ganadora del concurso de su nuevo logotipo

Ualett, la plataforma financiera especializada en atender a trabajadores independientes, anuncia oficialmente a la ganadora de su concurso de rediseño de logotipo: Ámbar Minaya, seleccionada entre más de 90 diseñadores dominicanos que presentaron propuestas alineadas con la visión moderna, inclusiva y confiable de la marca.

El concurso convocó a estudiantes y profesionales de diseño en todo el país, quienes recibieron materiales de referencia que incluían guía de marca, paleta de colores y lineamientos técnicos. Tras el proceso de evaluación, el jurado destacó que la propuesta ganadora sobresalió por su enfoque limpio y moderno, patrones compuestos por líneas que representan conexión, y un isotipo amigable que expresa de manera clara la esencia de Ualett como un aliado cercano y accesible para los trabajadores independientes.

Además del reconocimiento público, el primer lugar recibe un premio de RD$200,000, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán RD$100,000 y RD$50,000 respectivamente.

Por su parte, la ganadora compartió: "Como freelancer, entiendo lo importante que es tener herramientas financieras que te respalden y te permitan avanzar. Mi diseño busca capturar justo eso: un apoyo cercano y dinámico. Es un privilegio que mi trabajo represente a Ualett en esta nueva etapa, y que el talento creativo dominicano sea parte de su historia."

Un concurso que refuerza los lazos de Ualett con la comunidad dominicana

Aunque Ualett opera en el mercado estadounidense, sus raíces dominicanas siguen siendo centrales en su cultura y misión. El concurso forma parte del compromiso continuo de la empresa con impulsar talento local y crear oportunidades dentro del ecosistema creativo del país.

La convocatoria generó una amplia respuesta, con más de 350 inscripciones y propuestas enviadas desde distintas partes del país.

Un paso más hacia la evolución de Ualett

Este concurso también simboliza la evolución natural de Ualett. Después de 7 años apoyando a trabajadores independientes con acceso rápido y flexible a liquidez, la compañía comienza a posicionarse más allá de los adelantos en efectivo, avanzando hacia su visión más amplia de construir una plataforma que brinde soluciones financieras para la economía gig. Esta identidad renovada servirá como base visual para esa nueva etapa estratégica.

Sobre Ualett

Ualett ofrece liquidez rápida y flexible a trabajadores de la economía gig a través de adelantos en efectivo, sin depender de préstamos tradicionales ni revisiones de crédito. Basado en confianza, accesibilidad y verificación de ingresos en tiempo real, el servicio ayuda a los trabajadores independientes a cubrir necesidades entre ciclos de pago. Ualett cuenta con más de 525 mil usuarios.

Fundada por dominicanos y operando en todo EE.UU., Ualett nace del compromiso con la comunidad latina para ofrecer un servicio hecho por y para los trabajadores que históricamente han sido ignorados por el sistema financiero tradicional, incluyendo los trabajadores 1099, también conocidos como contratistas independientes o freelancers.