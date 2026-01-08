BCIE logra su mayor hito financiero en la historia al alcanzar la calificación de AA+

BCIE es un banco multilateral de desarrollo con 64 años de trayectoria y 15 países miembro que incluyen todos los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana

La agencia calificadora S&P Global Ratings (S&P) mejoró la calificación crediticia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de "AA" a "AA+". Este resultado marca la cuarta acción positiva en la calificación de riesgo del BCIE este año por parte de las agencias calificadoras y la segunda emitida por S&P.

Según el comunicado oficial de S&P, la mejora se da en el marco de la revisión de la metodología para instituciones multilaterales, la cual refleja una mejora considerable en la solidez financiera del BCIE, sustentada en el respaldo continuo de sus países miembros y en los esfuerzos sostenidos por optimizar su posición de capital e incrementar la diversificación de su cartera de préstamos.

Asimismo, S&P destacó la ejecución de dos acuerdos de intercambio de exposición (EEAs, por sus siglas en inglés) en 2025, por un total de US$1,150 millones: uno con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y otro con el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB). Estas operaciones fortalecieron significativamente la diversificación de la cartera y consolidaron el perfil crediticio independiente (SACP, por sus siglas en inglés) del Banco, que ha tenido dos mejoras durante 2025 y que fue elevado a "AA+" en esta revisión. En esa misma línea, el BCIE ha firmado un acuerdo para avanzar en la ejecución de un tercer EEA con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/sede-bcie-f6391fd5.jpg Sede Banco Centroamericano de Integración Económica

Adicionalmente, la calificadora resaltó el historial impecable del BCIE en materia de tratamiento de acreedor preferente (PCT, por sus siglas en inglés) durante la última década, así como el fuerte respaldo de sus países miembros. A su vez, valoró positivamente los avances hacia un potencial incremento general de capital orientado a fortalecer la base patrimonial e incorporar nuevos socios altamente calificados.

S&P también reconoció la sólida posición de liquidez del Banco y su exitosa estrategia de fondeo, que refleja una creciente diversificación en términos de mercados y monedas, junto con una mayor presencia en los mercados de referencia (benchmark), manteniendo un alto enfoque en la sostenibilidad (99% con etiqueta ASG en 2025).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/pe-gisela-sanchez-1c1caa00.jpeg Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE

"Esta mejora a ´AA+´ es un hecho histórico que confirma nuestra fortaleza financiera, así como la confianza plena de nuestros miembros. Son excelentes noticias para los 15 países que forman el BCIE, ya que nos permitirá canalizar recursos en mejores condiciones, y traducir esos beneficios en ahorros concretos para los presupuestos nacionales de nuestros países prestatarios, fortaleciendo así nuestra capacidad de ser el motor de transformación positiva de nuestros países. Además, demuestra que la ética, la transparencia, la rigurosidad técnica y la excelencia en todo lo que hacemos está dando frutos concretos" señaló Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE.

La perspectiva estable refleja la expectativa de S&P de que los países miembros del BCIE continuarán brindando su respaldo y sosteniendo el tratamiento de acreedor preferente, mientras el banco mantiene una gestión prudente del capital y un portafolio de liquidez con alta calidad.

Con la calificación AA+ otorgada por S&P, el BCIE se sitúa en el mismo nivel de solidez crediticia que países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y su socio: la República de China (Taiwán), economías reconocidas mundialmente por su estabilidad y disciplina financiera. Este hito reafirma la posición del BCIE como una de las instituciones financieras multilaterales más fuertes del mundo, destacando su capacidad para mantener una gestión prudente, transparente y sostenible, capaz de generar confianza entre inversionistas y socios internacionales.

Un Banco de Triple Impacto Positivo

El BCIE es un banco multilateral de desarrollo con 64 años de trayectoria y 15 países miembro que incluyen todos los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina y Cuba, en el continente americano; España, en el continente europeo; y República de Corea y República de China (Taiwán) en el continente asiático. En los últimos 20 años, los proyectos financiados por el BCIE representan aproximadamente el 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral de desarrollo para la región Centroamericana.

El BCIE cuenta con las calificaciones AA+ Estable A1+ de S&P (noviembre 2025), Aa3 Positiva P1 de Moody´s (agosto 2025) y AA Positiva de JCR (abril 2025) y aspira a utilizar su solidez financiera y competencias claves para ser un motor de transformación positiva para los países que sirve.

Nuestras redes sociales:

Twitter / Facebook / Instagram / LinkedIn