Instituto Espaillat Cabral, pionero en corregir la presbicia con PRESBYOND

El Instituto Espaillat Cabral, centro oftalmológico líder de República Dominicana y referente en tecnología avanzada para la corrección visual, anuncia la llegada al país de PRESBYOND Laser Blended Vision, la solución láser más moderna y menos invasiva para la presbicia, también conocida como "vista cansada".

La presbicia es una condición visual que aparece de manera natural con la edad, cuando el ojo pierde progresivamente la capacidad de enfocar de cerca. Esto afecta tareas cotidianas como leer, usar el celular, ver el menú en un restaurante, las letras pequeñas de los productos en el supermercado o trabajar frente a pantallas, obligando a muchas personas a depender de lentes de lectura o gafas multifocales.

Con PRESBYOND, desarrollado por el prestigioso laboratorio alemán ZEISS y respaldado por más de una década de evidencia clínica, los pacientes pueden recuperar una visión clara en todas las distancias: cerca, intermedia y lejana, con un procedimiento rápido, ambulatorio y altamente personalizado.

"En el Instituto Espaillat Cabral mantenemos un compromiso permanente con la innovación y la excelencia clínica. La incorporación de PRESBYOND representa un avance importante para nuestros pacientes, ya que permite una visión continua y natural en todas las distancias con un procedimiento menos invasivo y altamente seguro", afirmó el Dr. Arnaldo Espaillat, director médico del Instituto.

PRESBYOND se distingue por ser un tratamiento completamente personalizado, lo que permite obtener una visión más natural, equilibrada y precisa. Esta personalización es clave para lograr resultados visuales que se ajusten al estilo de vida y a las expectativas de cada paciente.

Además, ofrece una visión continua en todas las distancias gracias a la tecnología Laser Blended Vision, que optimiza el ojo dominante para la visión lejana y el no dominante para la visión cercana. Entre ambas distancias, PRESBYOND crea una zona de fusión que permite al cerebro combinar las imágenes de ambos ojos. El resultado es una visión fluida, tridimensional y confortable, sin interrupciones entre la visión cercana, intermedia y lejana.

Otro aspecto que hace a PRESBYOND una alternativa destacada es que se trata de un procedimiento menos invasivo. El láser actúa únicamente sobre la córnea, sin dolor, el tratamiento se realiza en cuestión de minutos y no requiere implantes ni cirugías intraoculares.

Los resultados también son una ventaja significativa. Muchos pacientes perciben una mejoría visual desde el día siguiente del procedimiento. Aunque la neuroadaptación completa puede tomar entre uno y seis meses, el proceso suele ser progresivo, cómodo y con altos niveles de satisfacción.

Un paso más hacia la excelencia

La incorporación de PRESBYOND reafirma el liderazgo del Instituto Espaillat Cabral como pionero en la adopción de tecnologías de vanguardia en la región. Este procedimiento es realizado por especialistas altamente capacitados, bajo rigurosos estándares de seguridad, con la plataforma tecnológica láser de ZEISS.

"Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer soluciones que realmente mejoren la calidad de vida. PRESBYOND permite que las personas retomen su día a día con una visión más clara, natural y estable", concluyó el Dr. Espaillat.

Si deseas saber si eres candidato para PRESBYOND, puedes visitar su página web www.espaillatcabral.com o contactarlos al 809-686-0268 para solicitar una cita de evaluación.