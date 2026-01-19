Danny Feliz Cuesta conecta talento dominicano con el mercado tecnológico de EE. UU.

Edificio que aloja las oficinas corporativas de Business Ethernet Solutions. ( FUENTE EXTERNA )

En un contexto donde la transformación digital redefine la economía global, el empresario tecnológico dominicano Danny Feliz Cuesta anuncia una iniciativa orientada a crear oportunidades reales para jóvenes del país, con una visión clara: posicionar a la República Dominicana como un hub tecnológico del Caribe, conectado de forma directa con el mercado de los Estados Unidos.

Con una trayectoria desarrollada principalmente en Estados Unidos, Feliz Cuesta ha construido empresas enfocadas en soluciones tecnológicas aplicadas a infraestructura digital, conectividad empresarial y transformación de negocios mediante tecnología.

Su experiencia internacional le ha permitido identificar una realidad clave: la creciente demanda de talento tecnológico supera la oferta disponible en mercados desarrollados, mientras países como la República Dominicana cuentan con un capital humano con alto potencial aún por desarrollar.

A través de sus compañías Business Ethernet Solutions y Digital Menu Solutions, ambas con operaciones activas en Estados Unidos, Feliz Cuesta plantea un modelo de colaboración que integra talento dominicano en proyectos tecnológicos destinados al mercado estadounidense, de manera remota y bajo estándares internacionales.

Este enfoque no solo amplía las oportunidades laborales para jóvenes locales, sino que también fortalece la competitividad del país dentro de la economía digital global.

Business Ethernet Solutions se especializa en infraestructura tecnológica para empresas, abarcando redes, conectividad y soluciones de soporte que son esenciales para el funcionamiento de oficinas, comercios y operaciones corporativas modernas.

Por su parte, Digital Menu Solutions desarrolla soluciones digitales orientadas al sector gastronómico y comercial, un segmento en constante crecimiento que demanda innovación, automatización y experiencia de usuario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/photo-sep-18-2023-12-47-35-pm-646aba07.jpg Danny Feliz Cuesta. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/photo-aug-19-2025-10-47-33-am-46ae7248.jpg Un grupo de estudiantes que son apoyados por Danny Feliz Cuesta. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La iniciativa anunciada por Feliz Cuesta busca identificar a jóvenes con interés en tecnología, ofrecerles formación práctica, acompañamiento profesional y exposición a proyectos reales.

Más allá del empleo inmediato, el objetivo es crear una base de talento capacitado que pueda crecer profesionalmente, generar ingresos competitivos y participar en proyectos internacionales sin necesidad de emigrar.

"República Dominicana tiene el talento, lo que muchas veces falta es el puente. Queremos crear ese puente entre el potencial local y las oportunidades globales", señala el empresario, destacando que el trabajo remoto se ha convertido en una herramienta clave para democratizar el acceso a oportunidades de alto valor.

Este modelo también representa una oportunidad estratégica para el país. La exportación de servicios tecnológicos y talento especializado permite diversificar la economía, reducir la dependencia de sectores tradicionales y posicionar a la República Dominicana como un proveedor confiable de soluciones digitales para empresas internacionales.

Además del impacto económico, la propuesta tiene un fuerte componente social. Al ofrecer alternativas profesionales dentro del sector tecnológico, se abren caminos de desarrollo para jóvenes que buscan estabilidad, crecimiento y proyección internacional.

La iniciativa apuesta por la formación continua, la disciplina profesional y la adopción de estándares globales como pilares para el éxito.

La visión de largo plazo de Feliz Cuesta va más allá de proyectos individuales. Su enfoque apunta a contribuir al fortalecimiento del ecosistema tecnológico local, fomentar una cultura de innovación y demostrar que desde la República Dominicana es posible competir en mercados altamente exigentes como el estadounidense.

En un mundo cada vez más interconectado, donde el talento se ha convertido en uno de los recursos más valiosos, iniciativas como esta colocan a la República Dominicana en una posición estratégica.

La combinación de talento joven, conectividad digital y visión empresarial abre una nueva etapa para el desarrollo tecnológico del país.

Con esta apuesta, Feliz Cuesta reafirma su compromiso con el crecimiento del capital humano dominicano y con la construcción de un modelo sostenible que conecte al país con las oportunidades de la economía digital global, consolidando a la República Dominicana como un actor relevante dentro del mapa tecnológico del Caribe.