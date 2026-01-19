Tetra Pak consolida su liderazgo en sostenibilidad e innovación en Centroamérica y el Caribe

Con una visión estratégica enfocada en la economía circular y la eficiencia en el uso de los recursos, Tetra Pak reafirmó durante el 2025 su liderazgo en Centroamérica y el Caribe mediante la implementación de proyectos regionales de alto impacto, campañas educativas de alcance comunitario y alianzas estratégicas con municipalidades, clientes y empresas privadas.

Estas acciones han permitido fortalecer la gestión responsable de residuos, impulsar la cultura del reciclaje y promover sistemas alimentarios más seguros, resilientes y accesibles para millones de personas en la región.

Este compromiso regional responde a una estrategia corporativa global con objetivos claros y medibles. Tetra Pak se ha propuesto reducir en un 46 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y alcanzar cero emisiones netas en toda su cadena de valor para el 2050.

De manera paralela, la empresa mantiene el 94 % de su consumo eléctrico proveniente de fuentes renovables en sus operaciones industriales y administrativas, lo que refleja un esfuerzo sostenido por disminuir su huella ambiental.

A nivel mundial, la compañía ha invertido más de 100 millones de euros en innovación para el desarrollo de envases más sostenibles, así como 42 millones de euros en infraestructura de reciclaje, contribuyendo de manera tangible al fortalecimiento de la economía circular en distintos mercados.

Alineado con estos objetivos, durante el 2025 Tetra Pak lanzó en Centroamérica y el Caribe una campaña educativa regional como parte del programa "Tu papel cuenta", una iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje desde el hogar.

Bajo el mensaje "Cada acción cuenta para proteger lo bueno", la campaña invita a las familias a separar adecuadamente los envases de alimentos y bebidas, fomentando hábitos responsables que permitan una cadena de reciclaje más eficiente y la conservación de los recursos naturales.

Esta iniciativa también ha servido como plataforma para fortalecer el diálogo con comunidades educativas y organizaciones sociales.

Otras campañas responsables

Además de esta campaña, la compañía ha desarrollado otras iniciativas clave en materia de sostenibilidad en la región.

En la República Dominicana, Tetra Pak continúa fortaleciendo su participación en el programa "Puntos R", una iniciativa empresarial que actualmente cuenta con 12 estaciones de acopio distribuidas en distintos puntos del país y que recupera cerca de una tonelada mensual de envases posconsumo.

Este proyecto no solo facilita el acceso a espacios de reciclaje, sino que también promueve de manera permanente la educación ambiental entre los usuarios, contribuyendo a la construcción de una cultura de consumo responsable.

Desde su creación, el programa ha mostrado un crecimiento sostenido, reflejo del interés y la participación activa de la ciudadanía.

Reconocimientos que validan nuestro compromiso

El impacto positivo de estas acciones ha sido reconocido a nivel regional por diversas instituciones. En el 2025, el programa "Tu papel cuenta", con más de 17 años de trayectoria y presencia en la República Dominicana y otros países de Centroamérica, recibió la máxima distinción del Reconocimiento Liderazgo Sostenible 2025 en la categoría ambiental, otorgado por AmCham Panamá.

Este galardón resalta nuestro compromiso con proyectos que integran educación, innovación y colaboración para construir sistemas alimentarios más seguros y sostenibles.

Todas estas acciones se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, reafirmando la filosofía empresarial de Tetra Pak de proteger lo bueno: los alimentos, las personas y el planeta.

A través de proyectos colaborativos y soluciones innovadoras, la compañía continúa liderando la transformación hacia la sostenibilidad en Centroamérica y el Caribe.

El cierre del 2025 marcó un hito en la consolidación de estrategias que fortalecen la economía circular y la conciencia ambiental en Centroamérica y el Caribe.

De cara al futuro, Tetra Pak continuará trabajando para generar un impacto positivo y duradero en las comunidades, integrando tecnología, educación y alianzas estratégicas que permitan enfrentar de manera responsable los desafíos ambientales y sociales de la región.