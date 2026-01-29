BHD impulsa el turismo dominicano desde la inversión, los negocios y el diálogo

La dominicana es una de las principales economías de América Latina y el Caribe en términos de producto interno bruto (PIB), lo cual resalta un desarrollo económico consistente y diversificado. En este sentido, el sector turístico ha jugado un papel protagónico.

El turismo es un pilar importante para el crecimiento económico y social del país: genera ingresos, crea nuevos empleos, fomenta el comercio internacional y beneficia a las localidades y su gente.

Solo en 2025, el turismo aportó más de 21 mil millones de dólares al producto interno bruto de República Dominicana, cifra récord que sumó aproximadamente un 16 % de la economía nacional. Así se consolida el turismo como un motor clave del crecimiento económico dominicano.

Esto no es producto del azar. Ha sido un esfuerzo nacional sostenido, tanto del Ministerio de Turismo como de las empresas privadas y los bancos.

En ese trabajo en equipo, el Banco BHD se ha convertido en promotor financiero del desarrollo del turismo a través de su unidad de negocios llamada Banca Corporativa y Empresarial, un grupo de profesionales financieros que no deja ni dejará de pujar por el crecimiento sostenible del país y del turismo local. Para muestra, un botón: uno de cada cinco dólares prestados al sector turístico, lo presta el Banco BHD.

El primer banco múltiple dominicano visualiza cada proyecto turístico como una oportunidad de desarrollo para el país, es consciente desde hace dos décadas de que el turismo es un ecosistema que conecta comunidades, empresas y sectores productivos, generando empleos, oportunidades y desarrollo sostenible.

"Actualmente, gestionamos financiamientos para proyectos que representan una inversión superior a los 600 millones de dólares. Nuestra cartera de préstamos al sector turístico es un 21 % de la cartera corporativa total de BHD. Desde nuestro centro financiero, apoyamos al sector mediante nuestras filiales Mapfre BHD, BHD Fondos, Fiduciaria BHD y AFP Siembra", resalta Banco BHD .

Conversaciones de impacto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/guillermo-mendezjpg-c6154605.jpeg Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD (FUENTE EXTERNA)

El Banco BHD no solo contribuye con financiamientos al sector turístico y al desarrollo sostenible del turismo, también lleva la antorcha en la creación de espacios para el diálogo y el aprendizaje sobre este sector.

Desde el 2010 participa de manera activa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, y, desde 2023, realiza el Foro BHD de Turismo e Inversión.

El Foro BHD de Turismo e Inversión es el único evento dominicano en el marco de Fitur que aporta contenido especializado sobre el sector turístico. Se ha establecido como una plataforma para el análisis y la discusión entre expertos sobre las oportunidades y retos de esta industria tan importante para los dominicanos e inversionistas.

Cada año ha contado con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, y el presidente del Banco BHD, Steven Puig.

"Hemos decidido ser un ente activo para impulsar proyectos que fortalecen a toda la cadena de valor del turismo, y eso incluye generar conversaciones de impacto y fomentar un espacio para exponer y analizar temas de interés común en torno al turismo y la inversión extranjera, desde voces expertas. Creemos que el turismo dominicano se proyecta al mundo a través del diálogo, la estrategia, la comunicación y la colaboración", enfatiza Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD.

Tercera edición del foro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/panel-foro-bhd-turismo-e-inversion-2026-92266025.jpg Panel Foro BHD Turismo e Inversión 2026 (FUENTE EXTERNA)

En su primera versión, el Foro BHD de Turismo e Inversión se presentó en Fitur 2024 con el tema "Turismo sostenible. Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas". La segunda ocasión fue en Fitur 2025 y trató sobre oportunidades del ecosistema económico del turismo en República Dominicana.

En la tercera edición en Fitur 2026 se expuso el tema "Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa" con la participación de Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group; Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas Públicas de World Travel & Tourism Council (WTTC); Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection, y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

El III Foro BHD de Turismo e Inversión se realiza este año dentro de la agenda de más de cincuenta actividades que lleva a cabo el Banco BHD en el marco de Fitur. Cada acción de BHD dentro y fuera de esta feria internacional de turismo cumple con su propósito común: impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana.