Cuando la visión se cuida bajo estándares internacionales

Cuando una persona decide operarse los ojos, la decisión rara vez es simple. No se trata únicamente de mejorar la visión. También implica confianza: en el médico, en el equipo, en los protocolos y en la institución que respalda todo el proceso.

En medicina, esa confianza no debería depender solo de la reputación o de las recomendaciones boca a boca. Por eso existen las acreditaciones internacionales: sistemas de evaluación independientes que verifican si una institución realmente opera bajo estándares rigurosos de seguridad, calidad clínica y mejora continua.

En ese contexto, la UOC (Unidad de Oftalmología y Catarata) ha recibido el aval internacional de la Accreditation Commission for Health Care (ACHC), organismo con sede en Estados Unidos que certifica instituciones médicas que cumplen con rigurosos estándares en seguridad del paciente, gestión clínica y calidad asistencial. La acreditación reconoce una trayectoria de 15 años en la que la institución ha desarrollado sus servicios bajo protocolos alineados con prácticas internacionales.

Durante la evaluación, especialistas independientes revisan cómo se manejan aspectos críticos de la atención médica: la seguridad en quirófano, el control de infecciones, la gestión de riesgos clínicos, la trazabilidad de los procedimientos y la documentación de cada etapa del cuidado del paciente. Pues no se trata solo de evaluar resultados, sino de entender cómo funciona todo el sistema que hace posible una cirugía segura.

La ACHC evalúa múltiples indicadores dentro de las instituciones médicas, desde la capacitación del personal hasta la manera en que se documentan los procesos clínicos. También revisa cómo se gestionan los riesgos dentro de las operaciones médicas y si existen mecanismos para mejorar continuamente los procedimientos.

Esto es clave porque la acreditación no funciona como un reconocimiento estático. Más bien establece un sistema de monitoreo constante que obliga a las instituciones a mantener y mejorar sus estándares con el tiempo.

Para la UOC, el proceso implicó fortalecer políticas internas, estandarizar protocolos y documentar sus prácticas clínicas bajo criterios verificables. Según explica Santana Rodríguez, el objetivo no es solo cumplir con los requisitos iniciales, sino construir una cultura de calidad sostenida.

"La acreditación no es un logro puntual. Es un compromiso permanente con la consistencia operativa y la transparencia institucional", señala.

Durante años, muchas personas han optado por viajar al extranjero para realizarse procedimientos médicos en busca de garantías asociadas a estándares internacionales. Sin embargo, el avance y la certificación de instituciones locales demuestran que cada vez más esos niveles de calidad pueden encontrarse también dentro del país. Procesos de acreditación como el de la ACHC contribuyen a que los pacientes tengan la confianza de acceder a servicios médicos respaldados por criterios globales sin tener que salir de su propia tierra.

En un país donde cada vez más personas buscan soluciones para condiciones visuales como cataratas, glaucoma o problemas refractivos, este tipo de certificaciones también contribuye a elevar el estándar general de la atención médica.

Con 15 años de trayectoria en diagnóstico y tratamiento de enfermedades visuales, la UOC afirma que esta acreditación forma parte de una estrategia más amplia: impulsar una oftalmología alineada con estándares internacionales y fortalecer la confianza en los servicios médicos del país.

En última instancia, certificaciones como la ACHC no solo impactan a una institución específica. También envían un mensaje más amplio sobre la importancia de construir sistemas de salud donde la seguridad del paciente, la calidad clínica y la transparencia no sean excepciones, sino la norma.