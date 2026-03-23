Casa Brugal, primera empresa del país con Plan de Ahorro Complementario para Retiro

En el área de Mercadeo de Casa Brugal se incorporó recientemente Ana, una joven mercadóloga que gestionará las experiencias de marca. En el área de Operaciones, está don Pablo con 20 años en la empresa. Pese a la diferencia en las trayectorias, años y experiencias, ambos, cuando les llegue el momento de su jubilación laboral, podrán disfrutar de un fondo de retiro más robusto que el del promedio en el país.

La empresa productora de rones se ha convertido en la primera en la República Dominicana en poner en marcha un Plan de Ahorro Complementario para el Retiro (PACR). La organización aporta, de entrada y de manera voluntaria, el equivalente al 1% del salario de cada empleado.

Adicionalmente, iguala los aportes voluntarios que realicen los colaboradores fijos a sus cuentas de capitalización individual (CCI) administradas por las AFP, que pueden ser del 1% al 3% de su salario. De tal manera que recibirán ingresos superiores a los proyectados por la Ley de Seguridad Social.

En ese contexto, el PACR prevé un aporte especial. Para los colaboradores de más de 40 años de edad, Casa Brugal hace una contribución adicional de hasta un 8% de su ingreso mensual.

"Nuestro deseo es que todos estén protegidos y tengan la seguridad de que han llegado a Casa Brugal no solo a trabajar, sino también a ser parte de una familia que cuida de ellos y de su futuro. Es por eso que el lema de este Plan es ´Juntos hoy, respaldados siempre´", expresó Cecilia Goico, directora de Recursos Humanos.

El comienzo de un ejemplo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/marcaempleadorpopbyblueframeproduction-16-146ccdc0.jpg Colaboradores en el Complejo Licorero de Puerto Plata https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/casabrugalrrhhbyblueframeproduction-11-05d01cf7.jpg Cecilia Goico, directora de Recursos Humanos ‹ >

"Para mí y para mi familia esta es una oportunidad de tener más tranquilidad y estabilidad en el futuro. La realidad cambia y todo se ve con más optimismo cuando uno siente que gana más estabilidad y autonomía cuando uno se deba jubilar", dijo Marlenny Estévez, colaboradora del área de Finanzas.

En los últimos años, Casa Brugal ha ido incorporando beneficios laborales como el salario mínimo superior al establecido por ley, licencia de maternidad y paternidad por seis meses, cobertura del 100% del seguro médico y plan de escolaridad complementario.

La nueva iniciativa no es un gesto menor, si se toma en consideración las debilidades en la región en torno a los sistemas de previsión social.

El estudio "Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe", del Banco Interamericano de Desarrollo indica que la tasa de reemplazo, es decir, la proporción del salario que se sigue manteniendo cuando se pasa al retiro, es de apenas un 40% de lo que se ganaba.

En materia nacional, el estudio "Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe", de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), subraya que el 49% de la población de 65 años o más depende del ingreso de otros miembros del hogar y solo un 11,3% depende de sus pensiones, y que el 80.4% de los dominicanos mayores de 65 años recibe pensiones insuficientes.

Construyendo un legado

"Nuestra gente es parte esencial de nuestro legado, del éxito que construimos y de todo lo que hacemos. Por eso este beneficio está pensado para acompañar a nuestros colaboradores, no solo durante su etapa laboral, sino también después de su retiro", aseguró Goico.

La ejecutiva resaltó el impacto e importancia de esta innovación para promover una cultura del ahorro en las familias. Esta implementación genera un cambio de mentalidad en los colaboradores y de ellos se expande a las familias y las comunidades. De modo que produciría un efecto multiplicador en torno a la importancia de la previsión para la edad de retiro.

La organización espera, en ese sentido, convertirse en un ejemplo para otras entidades en el país. Una práctica que pudiera tener un alcance importante para la sociedad, en especial cuando, la investigación de la CEPAL, subraya que las pensiones solidarias podrían ayudar a reducir la pobreza y la vulnerabilidad en las personas de más de 65 años.

"Casa Brugal siempre ha mantenido a su gente en el centro de todo lo que hace. Con esta iniciativa deseamos asegurarnos de abonar a su bienestar incluso después de que han pasado a disfrutar su etapa de retiro. Por razones como esas la compañía ha sido reconocida en múltiples ocasiones como uno de los mejores lugares para trabajar en República Dominicana. Somos pioneros de la responsabilidad social en nuestro país y ese compromiso siempre empieza por los nuestros", concluyó Goico.