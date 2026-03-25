Monte Grande: infraestructura estratégica en creciente estrés hídrico

Vista aérea de la Presa Monte Grande, una de las obras hidráulicas más importantes del sur del país

El debate sobre la presa de Monte Grande ha estado dominado por cifras y comparaciones. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, el proyecto debe entenderse como un sistema hídrico integrado: una solución estructural para la gestión del agua.

El conjunto conformado por la presa, sus obras complementarias y el sistema de acueductos (ASURO) – Segmento Sur constituye una intervención estructural en la cuenca del Yaque del Sur. Su propósito central es estabilizar la disponibilidad de agua en una región históricamente vulnerable a sequías e inundaciones.

La presa incorpora una capacidad de almacenamiento cercana a 380 millones de metros cúbicos, volumen que permite regular caudales y reducir riesgos extremos. En términos de adaptación climática, este tipo de infraestructura representa una herramienta clave para mitigar impactos futuros.

En evaluación de infraestructura pública, el análisis no puede limitarse únicamente a enfoques económicos. Debe considerar el valor acumulado de sus beneficios sociales, productivos y ambientales a lo largo de décadas.

Monte Grande debe analizarse bajo ese prisma: como una infraestructura estratégica de seguridad hídrica cuyo impacto trasciende positivamente a generaciones.

Funcionamiento e integración de la infraestructura

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/presa-monte-grande-2-998e0780.jpg La Presa Monte Grande redefine el paisaje del sur dominicano

La importancia de proyectos como Monte Grande se entiende mejor cuando se analiza la gestión del agua desde una perspectiva de cuenca. Los sistemas hídricos no funcionan de manera aislada: el almacenamiento, la regulación, la conducción y el abastecimiento forman parte de un mismo ciclo que determina la disponibilidad real del recurso para las comunidades y los sectores productivos.

En territorios donde la variabilidad climática es alta, la capacidad de regular los caudales de los ríos se convierte en un elemento fundamental para reducir la vulnerabilidad estructural. Las infraestructuras de almacenamiento permiten administrar de forma más eficiente los periodos de abundancia y escasez, estabilizando el acceso al agua tanto para consumo humano como para actividades económicas.

Esto es particularmente relevante en regiones con una fuerte base agrícola, donde la disponibilidad de agua influye directamente en la productividad y en la estabilidad de los ingresos de miles de productores. Sistemas de riego más confiables permiten mejorar la planificación de los cultivos, reducir pérdidas asociadas a sequías y fortalecer la resiliencia de las economías locales frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.

Al mismo tiempo, la integración de esta obra con sistemas de abastecimiento de agua potable amplía los beneficios del proyecto hacia el ámbito social. La conexión con infraestructuras de conducción y distribución permite transformar el recurso almacenado en servicios esenciales, mejorando la cobertura y la continuidad del suministro para las poblaciones.

El sistema ASURO consolida el ciclo del agua al transformar el recurso almacenado y regulado en un servicio continuo, seguro y de calidad para la población. Este sistema permitirá ampliar significativamente la producción y distribución de agua potable en la región, mejorando tanto la cobertura como la continuidad del servicio.

En términos de impacto social y productivo, los beneficios de estas obras se traducen en una mayor estabilidad para los territorios que dependen del río Yaque del Sur. La disponibilidad más predecible del recurso hídrico permite fortalecer tanto el abastecimiento de agua potable como la planificación de las actividades agrícolas, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades frente a periodos de sequía o eventos de lluvias intensas. De esta manera, la infraestructura no solo mejora la gestión del agua, sino que también contribuye a generar condiciones más seguras para el desarrollo económico y social del suroeste dominicano.

Desde esta perspectiva, la Presa Monte Grande, sus obras complementarias y el sistema ASURO representan una solución transformadora de seguridad hídrica para el suroeste de la República Dominicana. Al articular regulación, uso productivo y abastecimiento humano bajo un enfoque de gestión integrada del agua, el proyecto no solo responde a los desafíos actuales, sino que sienta las bases para un desarrollo territorial más resiliente, inclusivo y sostenible para toda la región.