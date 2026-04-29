Punta Cana se prepara para la cuarta edición de The Village Jazz Fest 2026

La velada, que iniciará a las 7:00 de la noche, presenta un cartel que equilibra la academia con el alma caribeña.

El próximo sábado 2 de mayo, las emblemáticas áreas del "Strip" en Galerías Puntacana Village se llenarán de armonía y ritmo con la celebración de la cuarta edición de The Village Jazz Fest. Tras tres años de crecimiento sostenido, el festival oficial de jazz de la zona regresa con una propuesta más robusta, consolidándose como un punto de encuentro clave para la cultura y el arte en vivo en la República Dominicana.

Desde su primera edición, The Village Jazz Fest ha apostado por crear un espacio donde convergen la música de calidad, la comunidad y el entorno urbano de Puntacana Village. Lo que inició como una iniciativa para dinamizar la oferta cultural de la zona se ha transformado en una cita esperada dentro del calendario musical del país, atrayendo tanto a residentes como a visitantes interesados en experiencias artísticas de alto nivel. Con cada edición, el festival ha ampliado su alcance, fortaleciendo su identidad como plataforma para el jazz y sus fusiones en el Caribe.

La velada, que iniciará a las 7:00 de la noche, presenta un cartel que equilibra la academia con el alma caribeña. El escenario recibirá a Oscar Micheli, pianista y compositor formado en Berklee College of Music, quien llega con la sofisticación de su trío para demostrar por qué es una de las figuras más sólidas del género en la escena contemporánea. Su propuesta combina técnica depurada con sensibilidad interpretativa, logrando conectar tanto con conocedores del jazz como con nuevas audiencias.

A él se une el virtuosismo de Sandy Gabriel, saxofonista y productor dominicano que ha desarrollado una firma sonora distintiva al fusionar la estructura del jazz con la riqueza rítmica del Caribe. Su capacidad para moverse entre lo clásico y lo moderno lo ha posicionado como una de las figuras más versátiles del panorama musical local.

La propuesta artística se eleva con la presencia de Guarionex Aquino, percusionista de proyección internacional que ha compartido escenario con figuras de la talla de Michel Camilo. Su dominio del ritmo y su experiencia global aportan una dimensión única al espectáculo, reforzando el carácter diverso del festival.

A esta constelación se suma la voz y el misticismo de Xiomara Fortuna, pionera de la fusión afro-dominicana y referente en los circuitos internacionales de World Music. Su participación promete ser uno de los momentos más emotivos de la noche, gracias a una propuesta que conecta lo ancestral con lo contemporáneo.

Para cerrar este viaje sonoro, el festival contará con la energía de The Beach Jazz Project. La agrupación, compuesta por Álvaro Carrera, Freddy Waldrop, Iván Peña y Moisés Oropeza, se distingue por un lenguaje contemporáneo donde la improvisación y la riqueza rítmica se entrelazan, ofreciendo una frescura que conecta con las nuevas generaciones de oyentes.

Organizado por Luinis Quezada, Luis Migoya, Manuel Sajour y el Grupo Puntacana, el evento trasciende la idea de un simple concierto para convertirse en una plataforma de desarrollo cultural. The Village Jazz Fest forma parte de una visión más amplia que busca posicionar a Punta Cana no solo como un destino turístico, sino también como un referente cultural en la región.

Con esta cuarta edición, el festival reafirma su compromiso de crear experiencias memorables donde el arte y la comunidad convergen. A través de una curaduría musical cuidada y un entorno que invita al encuentro, The Village Puntacana continúa elevando la oferta de entretenimiento y fortaleciendo su lugar como escenario para propuestas musicales de alto nivel, consolidando así una tradición que sigue creciendo año tras año.