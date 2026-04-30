Iluma i, innovación de IQOS, se consolida como alternativa de menor riesgo para adultos fumadores

IQOS, marca reconocida globalmente por su constante innovación y por desarrollar tecnología avanzada para el calentamiento de tabaco, presentó recientemente en el mercado dominicano el nuevo ILUMA i, su innovación más reciente diseñada para ofrecer una experiencia superior, más limpia y fluida para los adultos fumadores que buscan alternativas de menor daño que el cigarrillo tradicional.

Desarrollado por Philip Morris International (PMI), IQOS es un dispositivo que calienta tabaco en lugar de quemarlo, ofreciendo una alternativa de menor exposición a daños para fumadores adultos que, de cualquier forma, continuarían usando cigarrillos convencionales.

Con una evolución notable respecto a versiones anteriores de IQOS ILUMA, el nuevo ILUMA i introduce funciones avanzadas que optimizan la experiencia de uso: Modo Pausa: permite detener la sesión hasta por 8 minutos y retomarla posteriormente; FlexPuff: extiende la experiencia añadiendo hasta 4 puffs adicionales; Pantalla táctil: ofrece control total del dispositivo y visualización del progreso, y FlexBattery: optimiza la batería y prolonga el rendimiento.

Los nuevos dispositivos están disponibles en tres versiones: ILUMA i PRIME, ILUMA i e ILUMA i ONE, todas integradas con la tecnología SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, que calienta el tabaco sin combustión y de forma más eficiente.

Impulso global y crecimiento en República Dominicana

IQOS continúa liderando la categoría libre de humo a nivel mundial gracias a su enfoque en alternativas basadas en ciencia y tecnología. A nivel global, la marca mantiene aproximadamente un 76% de participación dentro del segmento de tabaco calentado.

En República Dominicana, el crecimiento también ha sido significativo. Desde su lanzamiento en 2018, IQOS registra más de 9,000 usuarios adultos por año, lo que se traduce en que más de 100 millones de cigarrillos que han dejado de encenderse en los últimos siete años, según estimaciones de Philip Morris Dominicana basadas en ventas del producto.

Respaldo científico

A diferencia del cigarro tradicional —que quema tabaco a altas temperaturas produciendo humo, ceniza y olor intenso— IQOS utiliza un sistema de calentamiento controlado de tabaco real, generando un aerosol, sin combustión. IQOS reduce, en promedio, el 95% de las sustancias tóxicas encontradas en el humo del cigarrillo convencional. IQOS no es libre de riesgo, ya que libera nicotina, que es adictiva.

Versiones previas del dispositivo han recibido autorizaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como Producto de Tabaco de Riesgo Modificado, al demostrarse que reducen significativamente la exposición a químicos dañinos en comparación con los cigarrillos convencionales.

Sobre IQOS

IQOS es un sistema electrónico de calentamiento de tabaco desarrollado por Philip Morris International, disponible en más de 70 países y respaldado por una amplia inversión en investigación científica y tecnológica. La marca impulsa un cambio hacia alternativas libres de humo, como parte del compromiso global de PMI de avanzar hacia un futuro sin combustión.