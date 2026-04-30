RIU Hotels en República Dominicana: 35 años de apuesta e inversión constante

La República Dominicana no es solo un destino para RIU Hotels; es el hogar donde comenzó la expansión internacional de la cadena en 1991.

Hoy, al celebrar 35 años de presencia ininterrumpida en el país, esta alianza se reafirma no solo con palabras, sino con una hoja de ruta de inversiones sin precedentes que se ha intensificado en la última década, enfocada en la innovación de producto, la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.

La evolución de la experiencia RIU

La estrategia de RIU ha sido clara: mantener sus hoteles a la vanguardia mediante ambiciosos proyectos de reforma y expansión.

En los últimos 10 años, la cadena ha realizado grandes inversiones que reafirman su apuesta por uno de los mejores destinos del mundo: República Dominicana. Este recorrido por los hitos más recientes refleja el compromiso de la cadena con el estándar de excelencia dominicano:

Apertura Riu República, 2016: el primer hotel "Adults Only" de RIU en el país, diseñado bajo un concepto moderno, enfocado en el entretenimiento.

Ampliación Riu República, 2017: se incorporaron nuevas habitaciones y el Splash Water World, reforzando la oferta de ocio integral dentro del resort.

Reforma Riu Bambu, 2017: renovación total para adaptar el hotel a los estándares más actuales, mejorando la estética y las amenidades para familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/habitacion-pre-reforma-1d9602de.jpg Habitación antes de la reforma https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/habitacion-post-reforma-75882a60.jpg Habitación despúes de la reforma https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/lobby-pre-reforma-1-b2af2586.jpg Lobby antes de la reforma https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/lobby-post-reforma-0e899903.jpg Lobby despúes de la reforma ‹ >

Reforma Riu Palace Punta Cana, 2018: transformación profunda para elevar el lujo: nuevos restaurantes, áreas comunes renovadas y un diseño de interiores contemporáneo y elegante.

Reforma Riu Palace Macao, 2023: una actualización integral que rediseñó espacios clave, optimizando la experiencia gourmet y de bienestar solo para adultos.

Reforma Riu Palace Bavaro, 2024: el proyecto más reciente, consiguiendo adherir el terreno del antiguo Riu Naiboa para crear una atmósfera única. Con un cambio de concepto radical hacia la exclusividad, incluyendo también espacios diseñados para las familias y amigos, la reforma del Riu Palace Bavaro supuso la creación del buque insignia de RIU en el Caribe, incluyendo una novedad única para la cadena en todo el mundo como es la implementación de un food court.

Más allá de las habitaciones: un compromiso con el país

Para RIU, la inversión en República Dominicana va mucho más allá de la infraestructura hotelera. La cadena entiende que su éxito está intrínsecamente ligado al bienestar de las comunidades que la acogen, una idea que va ligada a su estrategia de sostenibilidad Proudly Committed.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/foto-proyecto-con-save-the-children-3a644880.jpg Proyecto con Save The Children

Este compromiso se traduce en un impacto social tangible, mediante la colaboración constante con organizaciones clave:

FUNDEMAR: RIU mantiene una alianza fundamental para la protección de los ecosistemas marinos, apoyando la restauración de arrecifes de coral, vitales para la biodiversidad de las costas de República Dominicana.

Ciudad de Dios para las Naciones: un esfuerzo conjunto enfocado en mejorar la calidad de vida de familias vulnerables en el entorno de Punta Cana, facilitando acceso a necesidades básicas.

Save the Children: a través de programas enfocados en la educación y la protección de la infancia, RIU contribuye a construir un futuro con mayores oportunidades para los jóvenes dominicanos.

MAIS-ECPAT: firma del Código de Conducta de ECPAT International, conocido como The Code, una iniciativa internacional orientada a la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo, una materia en la que RIU se posiciona como líder en el sector.

35 Años Mirando al Futuro

Desde aquel primer hotel en 1991 hasta la moderna oferta actual, la trayectoria de RIU en República Dominicana ha sido una constante apuesta por el turismo de calidad. Cada reforma realizada en los últimos diez años es una muestra de confianza en el destino y en el equipo humano local, que hace posible que RIU siga siendo un referente internacional.

Al mirar hacia el futuro, RIU reafirma su propósito: seguir creciendo de la mano de la República Dominicana, evolucionando al ritmo del viajero moderno y consolidando un modelo de negocio responsable, sostenible y profundamente agradecido con el país que vio nacer su expansión mundial.

Actualmente, RIU Hotels cuenta con cinco hoteles en República Dominicana, sumando más de 4.500 habitaciones y más de 3.800 colaboradores.