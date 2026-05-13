Karpowership y Entrena impulsan programa juvenil para empleabilidad y desarrollo en Azua

Karpowership Dominican Republic, en alianza con Entrena, presentó el programa "Youth Power: Transformando Jóvenes, Impulsando Vidas", una iniciativa orientada a fortalecer la empleabilidad juvenil en la provincia de Azua mediante un enfoque integral de formación, capacitación técnica y vinculación con oportunidades laborales.

El acto de lanzamiento tuvo lugar en el Salón Arenas del Hotel Montemar, en Azua de Compostela, con la presencia de autoridades locales, representantes comunitarios e invitados especiales, evidenciando el respaldo institucional a este tipo de proyectos de impacto social.

El programa está diseñado para beneficiar directamente a unos 350 jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y 24 años, provenientes de comunidades como Los Negros, Barrera, Proyecto 2, Curro Nuevo y Rosario, ubicadas en el municipio Pueblo Viejo.

A través de esta iniciativa, se busca dotar a los participantes de herramientas prácticas y conocimientos que contribuyan tanto a su desarrollo personal como a mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

"Youth Power" se estructura sobre una ruta de formación integral que inicia con el fortalecimiento de habilidades para la vida. Esta primera fase contempla 12 sesiones de dos horas cada una, basadas en competencias promovidas por la Organización Mundial de la Salud, abordando temas clave como comunicación efectiva, toma de decisiones, manejo de emociones y resolución de conflictos.

Este componente busca preparar a los jóvenes para enfrentar los retos del entorno social y laboral con mayor confianza y capacidad de adaptación.

Posteriormente, los participantes acceden a una fase de capacitación técnica vocacional certificada por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), con una duración mínima de 80 horas.

Esta formación se enfoca en áreas alineadas con la demanda laboral local, incluyendo también el aprendizaje del idioma inglés como herramienta clave para ampliar oportunidades en distintos sectores productivos. La certificación garantiza que los jóvenes cuenten con credenciales formales que respalden sus competencias adquiridas.

El programa también incorpora módulos específicos de preparación para el empleo, orientados a facilitar la transición de los participantes hacia el mundo laboral. En esta etapa se trabajan aspectos como la elaboración de hojas de vida, el desarrollo de habilidades para entrevistas laborales y el conocimiento de normativas vigentes en el ámbito del trabajo. Este componente práctico refuerza la capacidad de los jóvenes para acceder y mantenerse en un empleo formal.

Como parte de sus objetivos, la iniciativa proyecta lograr la inserción en empleos o pasantías de al menos el 20 % de los jóvenes que culminen el proceso formativo. Esta meta refleja el compromiso de las entidades involucradas no solo con la capacitación, sino también con la generación de oportunidades concretas que impacten de manera directa la calidad de vida de los participantes y sus comunidades.

Desde Karpowership destacan que el programa surge como resultado de un proceso de escucha activa y colaboración con el entorno, identificando las principales necesidades de la juventud en estas comunidades. En ese sentido, la iniciativa busca contribuir al fortalecimiento del tejido social, promoviendo una participación más activa de los jóvenes en el desarrollo de sus localidades.

Por su parte, Entrena, como socio técnico-ejecutor, aporta su experiencia en la implementación de programas de formación enfocados en empleabilidad y desarrollo humano, garantizando una ejecución estructurada y alineada con las necesidades reales del mercado laboral.

El proyecto se desarrolla en coordinación con diversos centros educativos de la zona, lo que facilita la identificación de beneficiarios y promueve una mayor integración entre el sistema educativo y las oportunidades de formación técnica y empleo. Esta articulación permite ampliar el alcance del programa y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo.

Con "Youth Power", Karpowership y Entrena reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades de Azua, impulsando acciones alineadas con objetivos globales como la educación de calidad, el trabajo decente, la igualdad de género y el crecimiento económico inclusivo.

La iniciativa se posiciona así como un esfuerzo concreto para generar oportunidades reales de progreso, apostando por el potencial de la juventud como motor de transformación social y económica en la región.