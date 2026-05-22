Fundapec: 59 años impulsando el desarrollo del talento dominicano a través de la educación

Detrás de cada logro profesional hay una historia que muchas veces comienza con una oportunidad. Bajo esa premisa, la Fundación APEC de Crédito Educativo (Fundapec) celebra su 59 aniversario, consolidándose como una de las principales entidades del país en el acceso al financiamiento educativo.

En un entorno donde la educación superior continúa siendo uno de los principales motores de desarrollo social y económico, instituciones como Fundapec han jugado un rol clave al facilitar que miles de jóvenes puedan iniciar o completar sus estudios, independientemente de su situación económica.

Desde su fundación en 1967, la organización ha evolucionado hacia un modelo integral enfocado en el desarrollo del talento dominicano, promoviendo el acceso a una educación inclusiva, pertinente y de calidad.

Educación y movilidad social: una relación directa

Distintos estudios coinciden en que el acceso a educación de calidad es uno de los factores más determinantes en la reducción de brechas sociales y en la generación de oportunidades de empleo. Sin embargo, para una parte importante de la población, el componente financiero sigue siendo una de las principales barreras.

En ese contexto, las facilidades educativas se han convertido en una herramienta estratégica para ampliar el acceso y fomentar la continuidad académica, permitiendo que más estudiantes puedan avanzar hacia carreras profesionales en áreas clave para el desarrollo del país, como salud, ingeniería, economía y tecnología.

Fundapec ha sido un actor relevante en este ecosistema, facilitando soluciones adaptadas a distintas etapas formativas, desde estudios técnicos hasta programas de grado, postgrado y formación internacional.

Un impacto que se mide en oportunidades

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A lo largo de su trayectoria, la institución ha otorgado más de 145,000 créditos educativos y más de 23,000 becas, destinando más de 13,114 millones de pesos al financiamiento de la educación en la República Dominicana.

Este alcance se refleja en una presencia activa en múltiples áreas del conocimiento, incluyendo ciencias médicas, ingenierías y ciencias económicas, así como en programas de intercambio internacional, que han ido ganando relevancia en un mercado laboral cada vez más globalizado.

Actualmente, la entidad mantiene una cartera activa superior a los 2,400 millones de pesos, con una ejecución del 97 % de cartera al día, lo que evidencia la sostenibilidad y consistencia de su modelo operativo.

Un modelo basado en alianzas y sostenibilidad

Uno de los diferenciales de Fundapec ha sido su capacidad de articular alianzas con el sector público, privado y organismos internacionales, lo que ha permitido aumentar la disponibilidad de recursos y ampliar las oportunidades para los estudiantes.

A través de carteras administradas y acuerdos con instituciones nacionales e internacionales, la organización ha contribuido a desarrollar esquemas de financiamiento más flexibles y accesibles, incluyendo programas que integran componentes de becas y apoyo parcial a estudiantes con buen desempeño académico.

Este enfoque ha permitido no solo ampliar el acceso, sino también fortalecer la permanencia y culminación de los estudios, impactando positivamente en la inserción laboral de los beneficiarios.

Mirando hacia el futuro del talento dominicano

De cara a los próximos años, el reto del sector educativo no solo se centra en ampliar el acceso, sino también en garantizar la pertinencia de la formación frente a las demandas del mercado laboral y los cambios tecnológicos.

En este contexto, Fundapec ha definido una estrategia orientada a fortalecer su impacto como fondo de desarrollo de talento, incorporando iniciativas vinculadas a acompañamiento estudiantil, empleabilidad, formación complementaria y transformación digital.

Su propósito se mantiene claro: seguir siendo un aliado clave para los dominicanos en el logro de sus objetivos académicos y profesionales, contribuyendo directamente al desarrollo sostenible del país.

Porque detrás de cada profesional que hoy aporta al desarrollo del país, hay una historia de esfuerzo, pero también de oportunidad. Y en miles de esos casos, Fundapec ha sido el punto de partida.