Corales Puntacana Championship vuelve a poner al país en la élite del golf mundial

Campo de golf durante la celebración de una edición anterior de Corales Puntacana Championship. ( ARCHIVO )

Este año, vuelve por novena ocasión el Corales Puntacana Championship, torneo del PGA TOUR que continúa consolidando a Puntacana Resort y a República Dominicana como referentes del golf y del turismo deportivo de clase mundial.

La edición 2026 se celebrará del 13 al 19 de julio como parte de un ajuste dentro del calendario oficial del PGA TOUR.

Este cambio responde a una actualización en la programación global del circuito y representa una oportunidad para continuar fortaleciendo el posicionamiento del torneo y de la República Dominicana como sede de eventos deportivos de primer nivel.

Por primera vez, se recibirán 144 jugadores, la mayor cantidad en la historia del evento, gracias a la alianza entre el DP World Tour y la FedEx Cup. Además, los jugadores competirán por una bolsa de 4 millones de dólares, la más alta en la historia de cualquier evento deportivo celebrado en República Dominicana.

El talento local también estará representado por jugadores dominicanos que clasifiquen a través del Tour Canita, reafirmando el compromiso del torneo con el desarrollo del golf nacional.

"A través del Corales Puntacana Championship podemos continuar promocionando lo mejor de la República Dominicana y a Punta Cana como uno de los destinos turísticos de golf líder en el Caribe", afirmó Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo de Grupo Puntacana y director del torneo en la República Dominicana.

Punta Cana en la mira del mundo

El Corales Puntacana Championship es el primer y único evento oficial del PGA TOUR celebrado en la República Dominicana. Desde 2018 forma parte del calendario oficial del PGA TOUR y ha contribuido a posicionar al país como un referente del golf internacional y del turismo deportivo de alto nivel.

El PGA TOUR es el principal circuito profesional de golf masculino del mundo y reúne a algunos de los mejores jugadores internacionales, afianzándose como una de las plataformas deportivas de mayor prestigio y visibilidad global.

Sus transmisiones, a través de cadenas como NBC y Golf Channel, alcanzan audiencias de 7.8 millones de televidentes en Estados Unidos y 3.2 millones en Europa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/corales-puntacana-championship-pga-tour-event-3-a2f25024.jpg Corales Puntacana Championship PGA Tour Event. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/frank-elias-rainieri-garrick-higgo-frank-rainieri-1-cb499471.jpg Frank Elías Rainieri, Garrick Higgo y Frank Rainieri. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Para quienes estén en Punta Cana, este año será mucho más que un torneo de golf. El evento contará con una gran variedad de actividades recreativas, áreas de food trucks, skyboxes frente al mar, música en vivo, entretenimiento para toda la familia y zona de parqueo general de jueves a domingo.

Alineados con la estrategia país

El golf representa una oportunidad estratégica dentro de la visión país de diversificar el turismo más allá del tradicional modelo de sol y playa, impulsando el crecimiento del turismo deportivo de alto valor agregado.

La República Dominicana es hoy la potencia del golf en el Caribe, con 28 campos de golf a nivel nacional, de los cuales 18 están ubicados en la región Este, fortaleciendo la competitividad y diversidad de la oferta turística.

Más allá de la competencia, esta edición reafirma el rol del Corales Puntacana Championship como una plataforma que impulsa la diversificación del turismo dominicano, ubicando a la República Dominicana como un destino líder en turismo deportivo y bienestar.

Un evento comprometido con la sostenibilidad

La sostenibilidad es parte intrínseca del diseño del Corales Golf Course. Mediante el uso de grama Paspalum, resistente a la salinidad y con menor requerimiento de fertilizantes, se reduce el impacto ambiental asociado al mantenimiento del campo.

Además, el uso de agua reciclada y desalinizada, así como la implementación de estaciones de reciclaje, refuerzan el compromiso ecológico del evento. Durante el torneo, también se disminuye el uso de plásticos mediante la utilización de botellas reciclables.

Asimismo, se destaca el uso de lombricompost, un fertilizante orgánico producido por la Fundación Puntacana a partir de residuos de alimentos y jardinería, cerrando el ciclo de sostenibilidad dentro del entorno.

Transformando vidas a través del golf

El torneo tiene un impacto social tangible. Parte de los ingresos generados benefician los proyectos sociales y medioambientales de la Fundación Puntacana.

En 2025, aproximadamente 225,000 dólares fueron destinados a iniciativas como el Centro de Innovación Marina, el Centro Pediátrico Oscar de la Renta, el Centro de la Diversidad Infantil, el Centro de Lucha Contra la Ceguera Dr. Zato, programas de restauración de corales y otros proyectos enfocados en la sostenibilidad y el bienestar comunitario.

Más que una competencia deportiva, el Corales Puntacana Championship se ha convertido en una plataforma que proyecta la riqueza natural, la hospitalidad y la capacidad de la República Dominicana para albergar eventos de talla mundial, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los grandes destinos del golf internacional.