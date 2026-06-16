Panamá impulsa nuevo régimen fiscal sobre rentas pasivas extranjeras y sustancia económica

El PwC Tax & Governance Summit 2026 se celebrará el 29 y 30 de julio en el Hotel JW Marriott Santo Domingo, Salón Península. ( FUENTE EXTERNA )

Panamá dio un paso relevante en la modernización de su marco tributario con la promulgación de la Ley No. 526, del 28 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30,534-B, la cual introduce modificaciones al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta y establece un nuevo régimen de sustancia económica aplicable a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

Esta normativa tiene como objetivo principal fortalecer la transparencia fiscal y alinearse con estándares internacionales, particularmente con las iniciativas impulsadas por la OCDE en materia de BEPS (Base Erosión and Profit Shifting).

Entre los aspectos más relevantes de la Ley se destacan:

La introducción, por excepción, de impuestos a las rentas pasivas de fuente extranjera, incluyendo dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y otras rentas de capital.

La introducción, por excepción, de impuestos a las rentas pasivas de fuente extranjera, incluyendo dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y otras rentas de capital. Su aplicación a entidades que formen parte de grupos multinacionales que no cuenten con una sustancia económica adecuada en Panamá, tales como holdings regionales, entidades financieras o de inversión sin presencia operativa en el país.

La condición de acreditar sustancia económica para mantener beneficios fiscales asociados a la no tributación de este tipo de rentas.

El fortalecimiento del posicionamiento de Panamá en línea con estándares internacionales de transparencia y cumplimiento fiscal.

Perspectiva de PwC Interaméricas

Según Andrea Paniagua, Socia Líder Regional de Impuestos y Legal de PwC Interaméricas: "Este nuevo marco normativo representa un cambio significativo en la forma en que las jurisdicciones, como Panamá, evalúan la tributación de rentas pasivas. Para los grupos multinacionales será fundamental revisar sus estructuras corporativas y asegurar que exista la sustancia económica que respalde sus funciones, activos y riesgos en línea con las mejores prácticas locales e internacionales, que sustenten la necesidad de la entidad panameña, considerando su ubicación geográfica y su infraestructura y desarrollo como hub logístico en la Región de Centroamérica y República Dominicana".

Precios de transferencia: un eje estratégico en este nuevo entorno

La discusión sobre sustancia económica está estrechamente vinculada con la evolución de los Precios de Transferencia, un tema que hoy trasciende el cumplimiento y se posiciona como un pilar de gobernanza fiscal, sostenibilidad y estrategia corporativa.

Este enfoque cobra especial relevancia ante la creciente fiscalización en la región de Latinoamérica, la implementación del Pilar 2, y la necesidad de que los grupos multinacionales cuenten con modelos operativos coherentes, defendibles y alineados con estándares globales.

Recomendaciones de PwC Interaméricas

Desde PwC Interaméricas, recomiendan a las organizaciones revisar oportunamente sus estructuras corporativas y modelos de negocio para lograr el adecuado cumplimiento a la nueva normativa sobre sustancia económica de las holdings panameñas.

En este contexto, PwC Interaméricas profundizará en estos y otros temas clave durante su próximo PwC Tax & Governance Summit 2026 que se celebrará 29 y 30 de julio en el Hotel JW Marriot Santo Domingo, un espacio diseñado para que líderes empresariales de la región anticipen riesgos, identifiquen oportunidades y fortalezcan sus modelos de negocio frente a los nuevos estándares internacionales.

Para más información sobre el evento, visite su página oficial.