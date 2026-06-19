Donde el arte se encuentra con el paraíso, El Prado en las calles en Puntacana Village

La exposición El Prado en las calles quedó inaugurada en The Village Puntacana como una apuesta colectiva que reafirma el crecimiento cultural de la región Este del país. Impulsada por la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León, el Museo Nacional del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado y en colaboración con la Fundación Frank y Haydée Rainieri y el Centro Cultural Ranieri, se presenta como antesala de la apertura de este nuevo espacio cultural. Más que un acto inaugural, se trata de un hito que consolida a Punta Cana como un punto de encuentro entre el arte, la educación y el turismo cultural.

Tras su paso por Santiago y Santo Domingo, la iniciativa llega al Este con 77 reproducciones fotográficas de obras maestras que conectan las grandes escuelas pictóricas de Europa, dentro de las que destacan España, Italia, Flandes, Francia, Alemania y Holanda, y que estarán disponibles al público durante tres meses. Su formato a cielo abierto permite una experiencia cercana y accesible, integrando el arte a la cotidianidad de los residentes y visitantes, quienes pueden recorrer la muestra en distintos momentos del día, apropiándose del espacio público como escenario cultural.

Es un acto que confirma que en la República Dominicana el arte y el apego por la cultura se desarrollan y cobran mayor fuerza gracias a la voluntad colectiva de familias e instituciones, desde distintos puntos del país, capaces de unir esfuerzos para sostener iniciativas de alto valor educativo y simbólico. En este contexto, la articulación entre entidades culturales y el sector privado evidencia un modelo de gestión que apuesta por la continuidad, el acceso y la democratización del conocimiento artístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/el-prado-en-las-calles-1-61ac052e.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/el-prado-en-las-calles-2-ac52e016.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/el-pradro-en-las-calles-1-176b70cf.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/el-prado-en-las-calles-4-dad01ec0.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/el-prado-en-las-calles-3-93ea5112.jpeg ‹ >

La presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes, María Amalia Leó explicó que esta exposición regresa al país tras quince años de su primera edición con una puesta en escena de 77 reproducciones fotográficas de obras maestras, ampliando su alcance y renovando su propuesta curatorial para conectar con nuevas audiencias y generaciones.

Por su parte, el empresario Frank Rainieri expresó que: "Desde el Centro Cultural Rainieri buscamos promover iniciativas orientadas a fortalecer y enriquecer la vida cultural de la región. Creemos en una cultura accesible, dinámica y profundamente vinculada a nuestra identidad. Esta exposición es un espacio de encuentro donde el arte dialoga con la comunidad, y reafirma nuestro deseo de consolidar al Centro Rainieri como un referente cultural, artístico y un lugar vivo para el intercambio de ideas", subrayando el compromiso del Centro Cultural Rainieri con el desarrollo artístico de la región.

Cultura que trasciende la exhibición

Más allá de la exhibición de las obras, El Prado en las calles en Punta Cana se presenta como una experiencia integral que trasciende la contemplación. A partir de una cuidada selección de piezas de la pinacoteca del Museo del Prado, realizada por los curadores Sara Hermann y Orlando Isaac, la muestra incluye una agenda de recorridos mediados, puestas en escena y experiencias educativas. Estas iniciativas invitan a los visitantes a interactuar con el arte desde nuevas perspectivas, mediante la Metodología de Integración de las Artes (MIA), fomentando el pensamiento crítico y la participación activa.

A esto se suma una audioguía disponible a través de la aplicación móvil de la Emisora Raíces, que enriquece el recorrido con contenidos especializados y accesibles, ampliando la comprensión de las obras y sus contextos históricos. De esta manera, la exposición no solo acerca grandes referentes del arte universal, sino que también propone un diálogo contemporáneo con el público dominicano.

La muestra incorpora, además, un nuevo ámbito expositivo: El Paseo de las musas. Este espacio celebra lo femenino a través de trece obras que invitan a reflexionar sobre los distintos papeles que la mujer ha desempeñado en la historia del arte y de la humanidad. Se trata de un recorrido que abre preguntas sobre representación, identidad y memoria, aportando una dimensión reflexiva en la propuesta.

El proyecto permanecerá disponible en The Village Puntacana hasta junio de 2026, en un trayecto que inicia desde la explanada del Centro Cultural Rainieri hacia la Capilla Nuestra Señora de Punta Cana y se extiende a lo largo del paseo peatonal que conecta con Galerías Puntacana. Este circuito configura un espacio donde el arte dialoga con el entorno, integrándose al paisaje y promoviendo una experiencia cultural abierta, inclusiva y sostenible, que reafirma el compromiso de Grupo Puntacana con el desarrollo cultural del Este del país.