Aeropuerto de Punta Cana adopta Hidden Disabilities Sunflower

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) marcó un hito histórico en la aviación dominicana al convertirse en el primer aeropuerto del país en incorporarse al programa internacional Hidden Disabilities Sunflower, una iniciativa global diseñada para apoyar a personas con discapacidades no visibles.

Con este paso, el Aeropuerto de Punta Cana reafirma su compromiso con la inclusión, la empatía y una experiencia de viaje más humana para todos sus pasajeros.

El programa Hidden Disabilities Sunflower se basa en un distintivo reconocido internacionalmente: el Sunflower Lanyard, una cinta con girasoles que permite a quienes la portan indicar de manera discreta que podrían necesitar más tiempo, asistencia o comprensión durante los procesos aeroportuarios.

Al identificar este símbolo, el personal del aeropuerto está capacitado para ofrecer orientación personalizada, comunicación clara y acceso a espacios de asistencia tranquilos, garantizando que cada pasajero transite con confianza y dignidad.

Las discapacidades no visibles incluyen condiciones como autismo, ansiedad, hipoacusia y epilepsia, entre otras, que no son evidentes a simple vista, pero que pueden hacer que la experiencia de viajar resulte especialmente desafiante.

El Sunflower Lanyard convierte una necesidad invisible en una señal visible, sin que la persona tenga que explicar su condición en cada interacción.

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Alberto Smith, director de Operaciones Landside y Cargo del Aeropuerto de Punta Cana, subrayó el valor de esta iniciativa dentro de la cultura operativa del aeropuerto: "Trabajamos para que cada pasajero se sienta acompañado y comprendido desde el momento en que llega a nuestras instalaciones. Nuestro objetivo es que todas las personas, independientemente de sus necesidades, puedan vivir una experiencia de viaje segura, cómoda y respetuosa".

Tres pilares de acción

Con la implementación del programa se propone alcanzar tres objetivos concretos:

Identificar a pasajeros que requieran asistencia adicional de manera respetuosa y discreta Optimizar la experiencia de viaje garantizando procesos más flexibles Promover un entorno donde la empatía forme parte de cada interacción con el pasajero.

El Aeropuerto de Punta Cana recibe millones de viajeros cada año proveniente de todas partes del mundo. Su adhesión al programa Hidden Disabilities Sunflower refleja una visión clara: un aeropuerto de clase mundial no solo se mide por su infraestructura, sino por la calidad humana con que atiende a cada persona.