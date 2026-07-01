Asamblea del BCIE aprueba capitalización histórica de US$3,000 millones y fortalece su gobernanza

Bajo el liderazgo de Gisela Sánchez, primera mujer costarricense en presidir el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Asamblea de Gobernadores del BCIE, máximo órgano de la institución aprobó recientemente varias decisiones estratégicas para fortalecer la gobernanza, solidez financiera y relevancia del banco, marcando uno de los hitos más importantes en sus 66 años de historia.

Los Gobernadores aprobaron el Noveno Incremento de Capital pasando de US$7,000 millones a US$10,000 millones y fortaleciendo así la capacidad de la institución de apoyar proyectos transformacionales en sus países miembros. La asamblea también aprobó modificaciones al Convenio Constitutivo para incorporar a Panamá y República Dominicana dentro del grupo de países accionistas serie A, abriendo espacio para la futura incorporación de nuevos países altamente calificados que vengan a fortalecer la calificación del BCIE, actualmente AA+, y por ende su posicionamiento en el ámbito multilateral a nivel global.

Las decisiones adoptadas por la Asamblea de Gobernadores reflejan la confianza de los países miembros en el fortalecimiento institucional impulsado durante los últimos años y caracterizado por avances significativos en materia de transparencia, gobernanza, solidez financiera, gestión integral de riesgos, modernización institucional y posicionamiento, consolidando al BCIE como una institución multilateral más sólida y eficiente a nivel global.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/edificio-sede-honduras-63ff2e60.jpg Sede HondurasBCIE (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/hotel-la-reconquista-espana-eac03f4b.jpg Hotel La Reconquista Española (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Para la República Dominicana, las decisiones adoptadas por la asamblea representan un hito en su relación con el BCIE. Su incorporación al grupo de países accionistas Serie A y correspondiente mayor peso accionario, potenciarán su rol en la gobernanza de la Institución y ampliarán significativamente su acceso a recursos para financiar proyectos estratégicos de desarrollo.

En ese sentido, este cambio permitirá acompañar con mayor alcance las prioridades nacionales de inversión y fortalecer la capacidad del Banco para responder a las necesidades de desarrollo del país en el largo plazo.

Asimismo, su potencial impacto positivo en el perfil crediticio institucional, incrementaría la capacidad del BCIE para movilizar recursos en condiciones financieras cada vez más competitivas para sus países miembros.

En el caso de la República Dominicana, este nuevo marco contribuirá a respaldar una cartera más amplia de proyectos de alto impacto en infraestructura, energía, agua y saneamiento, salud, educación, resiliencia climática y desarrollo productivo, al tiempo que ampliará las oportunidades para atraer inversión, cooperación internacional y transferencia de conocimiento.

La aprobación de estas medidas también fortalecerá la posición de la República Dominicana dentro de una institución financiera multilateral con creciente proyección internacional.

Al consolidar una base de capital más robusta, una gobernanza fortalecida y una mayor diversificación accionaria, el BCIE amplía su capacidad para acompañar el desarrollo sostenible de sus países miembros y generar soluciones financieras innovadoras que impulsen el crecimiento económico y el bienestar de las personas.