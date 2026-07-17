El camino hacia la vivienda propia: cuando el esfuerzo encuentra una puerta abierta

Durante más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, Raidy García mantuvo intacto un sueño: tener un hogar propio en República Dominicana. Lo que comenzó como una aspiración personal se convirtió, con disciplina, esfuerzo y planificación, en un patrimonio construido paso a paso.

Con años de trabajo constante y una visión clara de futuro, fue convirtiendo ese sueño en realidad. Primero adquirió una finca. Tiempo después, un apartamento en santiago. Más adelante, una villa. Cada inversión representó una nueva meta alcanzada.

Para ella, comprar una propiedad va más allá de una inversión financiera. "Yo siempre he trabajado mucho. Eso me ha permitido ir logrando cosas allá. Después de tantos años fuera, uno siempre piensa en su país. No es solo invertir, es saber que uno tiene casa allá", añade.

La experiencia de Raidy refleja una realidad compartida por miles de dominicanos dentro y fuera del país. La vivienda propia sigue siendo una de las metas más importantes para las familias, ya sea como espacio para crecer, como respaldo para el futuro o como una forma de construir patrimonio generación tras generación.

Aunque el deseo de tener una vivienda es común, dar el paso suele venir acompañado de numerosas preguntas: ¿estoy preparado financieramente?, ¿cuánto debo ahorrar?, ¿qué propiedad puedo adquirir?, ¿cómo funciona un préstamo hipotecario?

Especialistas coinciden en que la compra de una vivienda debe asumirse como una decisión financiera de largo plazo que requiere planificación y acceso a información confiable.

En ese proceso, el financiamiento hipotecario se convierte en una herramienta que permite acceder a una vivienda sin disponer inmediatamente de todos los recursos necesarios para adquirirla. Más que una obligación financiera, puede representar una vía para construir patrimonio de forma gradual y organizada.

Monica Ceballos, vicepresidenta de Negocios Personas y Pymes de Asociación Cibao, destaca que conocer la capacidad de pago es uno de los factores más importantes antes de asumir un compromiso hipotecario.

"La educación financiera juega un papel fundamental en este proceso. Cuando una persona entiende cómo administrar sus ingresos, proyectar sus gastos y planificar a largo plazo, puede tomar decisiones más informadas y sostenibles", afirma.

Cuando el acompañamiento marca la diferencia

Además de las condiciones financieras, quienes han recorrido el camino hacia la vivienda propia suelen coincidir en otro aspecto: la importancia de sentirse acompañados y orientados durante todo el proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/julia-ubri-dbef55cd.jpg Julia Ubri, dominicana residente en Estados Unidos

Julia Ubri, dominicana residente en Estados Unidos desde hace más de tres décadas, recuerda que una de sus principales preocupaciones era entender cada paso antes de tomar una decisión.

"Yo fui con muchas dudas, porque eso de préstamos no era algo que yo manejara. Pero ellos en Asociación Cibao me explicaron todo con paciencia, me buscaron la vuelta. Si no entendía, me lo volvían a explicar", cuenta. Esa claridad fue determinante para que avanzara con seguridad.

Experiencias como la de Julia evidencian que, para muchas personas, comprar una vivienda comienza mucho antes de elegir una propiedad. Implica comprender su situación financiera, evaluar prioridades y conocer las distintas opciones disponibles para tomar una decisión responsable y sostenible.

La aspiración de tener una vivienda en República Dominicana no se limita a quienes residen en el país. Para miles de dominicanos en el exterior, adquirir una propiedad representa una forma de mantener el vínculo con sus raíces, apoyar a sus familias y prepararse para un eventual regreso. La vivienda se convierte así en una expresión tangible de años de sacrificio, trabajo y planificación.

Una oportunidad para dar el paso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/rebeca-melendez-copia-6ae70ee4.jpg Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios de Asociación Cibao.

Después de planificar, ahorrar y evaluar las alternativas disponibles, muchas familias llegan al momento decisivo: encontrar la solución financiera que les permita convertir el sueño de tener un hogar propio en una realidad.

Con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda, Asociación Cibao mantiene vigente una oferta de financiamiento hipotecario con tasa fija de 12.10% fija tres años para nuevos préstamos hipotecarios.

La propuesta, disponible hasta el 30 de julio de 2026, contempla financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble, sujeto a evaluación crediticia, plazos de hasta 40 años y facilidades como la modalidad de Cuota Flexible. Además de las condiciones financieras, el proceso incluye orientación en cada etapa, desde la evaluación inicial hasta la formalización del préstamo.

Además de estas condiciones financieras, la entidad ofrece acompañamiento personalizado durante cada etapa del proceso, desde la evaluación inicial y la orientación financiera hasta la formalización del préstamo, facilitando así una experiencia más cercana y transparente para el cliente.

Como complemento a esta oferta comercial, Asociación Cibao pone a disposición de asociados, clientes y prospectos diversos contenidos de educación financiera en www.cibao.com.do y en sus perfiles de redes sociales, orientados a promover una mejor comprensión de las finanzas personales y a facilitar la toma de decisiones informadas.

Porque más que una propiedad, una vivienda representa el resultado de años de esfuerzo, la tranquilidad de contar con un patrimonio propio y la posibilidad de construir un legado que trascienda generaciones. Como ocurrió con Raidy y Julia, la vivienda propia sigue siendo una herramienta para fortalecer los lazos familiares e impulsar proyectos de vida.