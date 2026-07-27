República Dominicana fortalece su posición como referente de estabilidad económica en la región

Las proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional reflejan un escenario favorable para la economía dominicana

República Dominicana continúa consolidándose como una de las economías más estables y dinámicas de América Latina y el Caribe, respaldada por indicadores favorables de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las proyecciones de crecimiento, la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos y el atractivo para la inversión refuerzan el posicionamiento del país en los mercados internacionales.

En un escenario global marcado por la incertidumbre económica, el país mantiene una trayectoria positiva sustentada en la inversión privada, el turismo, las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera directa, factores que han contribuido a fortalecer su reputación como un destino confiable para hacer negocios.

Banco Mundial proyecta crecimiento sostenido

El Banco Mundial señala que República Dominicana ha registrado uno de los ritmos de crecimiento más sólidos de la región durante las últimas dos décadas y mantiene como meta convertirse en una economía de altos ingresos para 2036.

Según las proyecciones del organismo, la economía dominicana crecería un 3,6 % en 2026 y 4,4 % en 2027, impulsada por la inversión privada, la construcción, el consumo interno, las remesas, las exportaciones, el turismo, la minería aurífera y la inversión extranjera directa.

Estas previsiones fortalecen la percepción de estabilidad económica y consolidan la imagen del país como una economía con capacidad para mantener un crecimiento sostenido en el mediano plazo.

Estabilidad macroeconómica y confianza

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/fotos-af-2-be130ffb.png Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana

La estabilidad económica se ha convertido en uno de los principales activos de República Dominicana. Para inversionistas, empresas y organismos internacionales, la previsibilidad en el manejo de la economía representa un elemento determinante al momento de evaluar oportunidades de inversión y desarrollo.

Durante la gestión del presidente Luis Abinader, el país ha mantenido una política orientada a la estabilidad macroeconómica, la continuidad institucional y la apertura a sectores estratégicos que impulsan la actividad productiva.

El FMI destaca fundamentos sólidos

El Fondo Monetario Internacional también presentó una evaluación favorable sobre la economía dominicana en su Consulta del Artículo IV correspondiente a 2025.

El organismo indicó que República Dominicana cuenta con fundamentos económicos sólidos y dispone de espacio de política económica para responder en caso de que se materialicen riesgos externos.

Asimismo, proyectó que el crecimiento económico podría acelerarse hasta 4,5 % en 2026 y converger posteriormente hacia una tasa cercana al 5 %, manteniendo la inflación dentro del rango meta establecido por las autoridades monetarias.

Para el FMI, estos resultados reflejan una economía con capacidad de resiliencia y margen para enfrentar un entorno internacional complejo.

Diversificación impulsa el desempeño económico

Uno de los factores que explican la fortaleza económica del país es la diversidad de los sectores que impulsan su crecimiento.

La inversión privada, la construcción, el turismo, las remesas, las exportaciones, la minería aurífera y la inversión extranjera directa conforman una base productiva que reduce la dependencia de una sola actividad económica y fortalece la capacidad del país para mantener un desempeño estable.

Mejor posicionamiento internacional

Las evaluaciones del Banco Mundial y del FMI también fortalecen la reputación internacional de República Dominicana.

Para inversionistas, organismos multilaterales y mercados internacionales, el respaldo técnico de estas instituciones constituye una señal de confianza sobre la estabilidad del país y su capacidad para sostener el crecimiento económico.

Este posicionamiento favorece la competitividad del país en la región y fortalece su imagen como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial.

Retos para consolidar el crecimiento

Aunque el panorama es positivo, los organismos internacionales también identifican desafíos que serán determinantes para mantener el crecimiento de largo plazo.

Entre las prioridades señaladas figuran el aumento de la productividad, la generación de empleos de calidad, el fortalecimiento del capital humano, la innovación, una mayor eficiencia del gasto público y el desarrollo de estrategias de resiliencia frente al cambio climático.

Estos factores serán clave para que República Dominicana continúe avanzando hacia su objetivo de convertirse en una economía de altos ingresos durante la próxima década.

Una economía con proyección regional

Las proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional reflejan un escenario favorable para la economía dominicana, sustentado en estabilidad macroeconómica, crecimiento proyectado y capacidad para responder a los desafíos del entorno internacional.

En ese contexto, la administración del presidente Luis Abinader ha mantenido una política orientada a preservar la confianza de los mercados, fortalecer el clima de inversión y consolidar la posición de República Dominicana como una de las economías más sólidas del Caribe y América Latina.

Con fundamentos económicos respaldados por organismos internacionales y una base productiva diversificada, el país continúa fortaleciendo su reputación como un referente regional de estabilidad y crecimiento, mientras enfrenta el reto de transformar ese desempeño en mayores niveles de productividad, empleo y desarrollo sostenible.