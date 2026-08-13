Fundación Rica abre la 6.ª Edición del Premio Dr. Julio A. Brache Arzeno a la Sostenibilidad

Fundación Rica anunció la apertura oficial de la convocatoria para la sexta edición del Premio Dr. Julio A. Brache Arzeno a la Sostenibilidad, un reconocimiento que busca visibilizar, fortalecer y respaldar la labor de las organizaciones sin fines de lucro que desarrollan proyectos de alto impacto social, ambiental y económico en la República Dominicana.

Desde su creación en 2021, este galardón se ha consolidado como una plataforma para reconocer iniciativas que generan transformaciones sostenibles en las comunidades y que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. A través de este premio, Fundación Rica promueve la innovación social, la transparencia institucional y la implementación de proyectos con resultados medibles y sostenibles en el tiempo.

La convocatoria está dirigida a organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas en el país, con una trayectoria comprobada y proyectos en ejecución que hayan demostrado resultados concretos durante al menos dos años. Además de reconocer el impacto de las iniciativas, el proceso de evaluación valora aspectos como la gobernanza, la rendición de cuentas, la gestión responsable de los recursos, el compromiso con las comunidades beneficiadas y la incorporación de la sostenibilidad como parte integral de la estrategia institucional.

Con esta sexta edición, Fundación Rica reafirma su compromiso histórico con el fortalecimiento del tercer sector, impulsando una cultura de excelencia y buenas prácticas que contribuya al desarrollo sostenible del país. Asimismo, busca incentivar la creación de alianzas entre organizaciones, empresas e instituciones comprometidas con la construcción de una sociedad más equitativa, resiliente e inclusiva.

Categorías de participación

En esta edición podrán postularse las instituciones sin fines de lucro (ONG) legalmente constituidas en el país, con trayectoria demostrable y proyectos en ejecución con resultados concretos en cualquiera de las siguientes áreas:

Cada organización ganadora recibirá un aporte económico de RD$1,250,000, destinado a fortalecer la continuidad, el crecimiento y la sostenibilidad de los proyectos seleccionados.

Desde la creación del premio, Fundación Rica ha destinado RD$15 millones para respaldar iniciativas de organizaciones que trabajan en favor de la educación, la salud, el medio ambiente y, ahora, el desarrollo comunitario, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social dominicano.

Las organizaciones interesadas deberán completar el formulario oficial de inscripción y presentar la documentación requerida, que incluye la memoria descriptiva del proyecto, estados financieros, indicadores de impacto y demás requisitos establecidos en las bases del concurso.

La recepción de postulaciones permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2026, a las 5:00 de la tarde. Las bases completas y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web oficial de Fundación Rica: www.fundacionrica.org