PrepMed cumple seis años transformando la preparación del ENURM en República Dominicana

PrepMed reconoce a los 310 usuarios de su plataforma que obtuvieron una plazade residencia médica en el ENURM 2026. ( EQUIPO PREPMED )

Prepararse para el Examen Nacional Único para Aspirantes a Residencias Médicas, conocido como ENURM, implica mucho más que repasar contenidos clínicos. Para miles de médicos dominicanos, el reto también consiste en identificar qué temas priorizar, medir su progreso, mejorar el manejo del tiempo y aprender a responder preguntas bajo presión.

Con esa realidad como punto de partida, PrepMed inició sus operaciones en octubre de 2020. Su propuesta fue desarrollar una plataforma de preparación para el ENURM basada en la práctica constante, el análisis del desempeño y el acceso a información que ayudará a los aspirantes a tomar decisiones más estratégicas.

Seis años después, la plataforma reporta que 310 de sus usuarios obtuvieron una plaza de residencia médica en el ENURM 2026. La cifra supera los 293 usuarios seleccionados en 2025 y representa, según la institución, un nuevo indicador del crecimiento y la consolidación de su metodología.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/galardon-diario-libre-02-199d72a9.jpg Evolución de los usuarios de PrepMed que obtuvieron una plaza de residenciamédica entre 2021 y 2026, pasando de 43 a 310 seleccionados (EQUIPO PREPMED) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/galardon-diario-libre-03-111f42a9.jpg Evolución de los usuarios de PrepMed que obtuvieron una plaza de residenciamédica entre 2021 y 2026, pasando de 43 a 310 seleccionados (EQUIPO PREPMED) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/galardon-diario-libre-04-4e62aac4.jpg Evolución de los usuarios de PrepMed que obtuvieron una plaza de residenciamédica entre 2021 y 2026, pasando de 43 a 310 seleccionados. (EQUIPO PREPMED) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/ganadoresenurm20261300x800-2776b58e.png Evolución de los usuarios de PrepMed que obtuvieron una plaza de residenciamédica entre 2021 y 2026, pasando de 43 a 310 seleccionados. (EQUIPO PREPMED) ‹ >

Una plataforma diseñada para el ENURM

El ENURM evalúa conocimientos de medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, obstetricia y ciencias básicas. Sin embargo, dominar el contenido no siempre es suficiente. Los aspirantes también deben interpretar casos clínicos, reconocer distractores, administrar el tiempo disponible y mantener un rendimiento consistente durante el examen.

Por esta razón, PrepMed ha enfocado su desarrollo en recursos creados específicamente para la preparación del ENURM en República Dominicana. La plataforma integra un banco con miles de preguntas, explicaciones detalladas,simulaciones de examen, estadísticas de desempeño, materiales de estudio y técnicas para mejorar la estrategia de respuesta.

El objetivo es que el estudiante pueda responder preguntas esenciales durante su preparación: cuáles áreas domina, dónde presenta mayores dificultades, cómo evoluciona su puntuación y qué contenidos debe priorizar antes del examen.

Este enfoque convierte el estudio en un proceso medible. En lugar de depender únicamente de la percepción personal, el aspirante puede utilizar sus resultados para ajustar su plan de estudio y concentrar el tiempo disponible en los temas de mayor impacto.

Resultados publicados y mayor transparencia

Uno de los elementos que PrepMed ha incorporado a su comunicación institucional es la publicación de sus resultados. La plataforma informa cuántos de sus usuarios obtienen plazas de residencia médica y utiliza esos datos para evaluar su alcance en cada convocatoria.

En 2025, la empresa reportó 293 usuarios seleccionados. En 2026, la cifra aumentó a 310.

Estos resultados no implican una garantía de aprobación ni de obtención de una plaza. El desempeño final depende de la disciplina, la preparación individual, la calificación obtenida y las condiciones del concurso. No obstante, una plataforma educativa puede aportar estructura, práctica, retroalimentación y herramientas para que el aspirante llegue mejor preparado.

La publicación de cifras concretas también introduce un elemento de transparencia en el mercado de preparación para residencias médicas. Permite que los estudiantes evalúen las distintas alternativas no solo por sus mensajes publicitarios, sino también por su trayectoria, metodología, recursos y resultados comunicados.

Para PrepMed, esta práctica forma parte de una rendición de cuentas ante la comunidad médica que utiliza la plataforma.

Seis años de evolución

Desde el año 2020, tanto el ENURM como las necesidades de los aspirantes han evolucionado. Cada convocatoria aporta nueva información sobre la estructura del examen, los temas evaluados y las dificultades que enfrentan los participantes.

PrepMed señala que utiliza esos aprendizajes para actualizar sus preguntas,simulaciones, materiales y herramientas de seguimiento. La experiencia acumulada durante seis años le ha permitido adaptar su propuesta a la realidad del médico dominicano que busca una plaza de residencia.

La trayectoria de la plataforma también se refleja en miles de preguntas respondidas, simulaciones completadas y estudiantes acompañados durante uno de los procesos más importantes de su carrera profesional.

Preparación para el ENURM 2027

Para los médicos que presentarán el ENURM 2027, comenzar con tiempo puede marcar una diferencia importante. La preparación requiere meses de práctica,revisión sistemática, identificación de debilidades y seguimiento del progreso.

PrepMed continuará ampliando sus recursos, analizando el examen y publicando los resultados de sus usuarios, con el objetivo de promover una preparación para el ENURM más estructurada, medible y transparente.

Después de seis años, su propuesta se mantiene centrada en una idea: ayudar a los médicos dominicanos a comprender mejor el examen, organizar su estudio y acercarse con mayor claridad a la especialidad que desean.

Conoce PrepMed y comienza tu preparación para el ENURM 2027. Para más información visite la página www.prepmedrd.com