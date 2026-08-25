Así funciona Descarga Cero, el modelo que apuesta por una segunda vida para los residuos

En Puntacana Resort, lo que se descarta no siempre termina en un vertedero. Una botella, un resto de comida o un material que tradicionalmente sería considerado basura puede convertirse en parte de un nuevo ciclo.

Esa es la lógica detrás de Descarga Cero, una iniciativa de la Fundación Grupo Puntacana que desde hace años trabaja para transformar la manera en que se gestionan los residuos generados por la operación turística, los residentes, comercios y comunidades vinculadas al destino.

El modelo parte de una idea sencilla: separar para aprovechar. Los residuos se clasifican desde su origen en cuatro categorías: materiales orgánicos, residuos de jardinería, reciclables y basura común. Esta primera etapa resulta fundamental, ya que cuando los materiales llegan mezclados, se reducen significativamente las posibilidades de recuperarlos y darles una nueva utilidad.

Los materiales reciclables son trasladados posteriormente al Centro de Valorización del Este (CENVAREE), donde son clasificados y preparados para su procesamiento. Allí, lo que antes era considerado un residuo puede reincorporarse a nuevos procesos productivos.

Pero Descarga Cero va más allá del reciclaje tradicional. La iniciativa también ha explorado alternativas para aprovechar residuos orgánicos y reducir el volumen de materiales que termina en los vertederos. En alianza con BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Grupo Puntacana ha desarrollado soluciones de economía circular para los residuos generados en zonas turísticas.

Uno de los resultados de este trabajo es el aprovechamiento de restos de alimentos provenientes de operaciones vinculadas a la porcicultura, que pueden ser transformados en alimento seguro para cerdos. De esta manera, un material que podría convertirse en desperdicio vuelve a entrar en el ciclo productivo, al tiempo que se reduce el volumen de residuos enviados a disposición final y las emisiones asociadas a su descomposición.

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El reto cobra mayor relevancia en una industria turística en constante crecimiento. A nivel nacional, República Dominicana genera más de 13,500 toneladas de residuos sólidos cada día y menos del 3 % logra incorporarse a procesos de economía circular. En una zona como Punta Cana, donde millones de visitantes llegan cada año, fortalecer la recuperación y valorización de materiales representa también un desafío para la sostenibilidad del destino.

En ese contexto surge Puntacana Circular, una nueva iniciativa lanzada por Fundación Grupo Puntacana y Parley Dominicana, valorada en US$2.5 millones y concebida como un paso adicional hacia un sistema integral de gestión de residuos en la zona de Punta Cana–Verón.

El proyecto, que se desarrollará durante tres años con el respaldo del Caribbean Biodiversity Fund y el cofinanciamiento del Gobierno de Alemania, busca conectar a distintos actores de la cadena: comunidades, hoteles, empresas, centros educativos y espacios estratégicos del destino.

Entre sus acciones se contempla la implementación de 13 puntos de recolección selectiva, tres centros de acopio y 100 recipientes diferenciados, además de la capacitación de más de 500 colaboradores del sector turístico. También fortalecerá las capacidades del CENVAREE mediante nuevas tecnologías y evaluará soluciones innovadoras para materiales que actualmente no cuentan con alternativas viables de aprovechamiento.

La meta es recuperar 2,000 toneladas de materiales reciclables, prevenir la generación de 125 toneladas de residuos y movilizar a 3,000 personas en jornadas de limpieza costera y marina.

Así, Descarga Cero y Puntacana Circular forman parte de una misma visión: cambiar la relación con los residuos y demostrar que, antes de convertirse en basura, muchos materiales todavía pueden tener valor.

Más que recoger y desechar, el objetivo es mantener los recursos en circulación el mayor tiempo posible. Un modelo en el que residentes, colaboradores, empresas y visitantes también tienen un papel.