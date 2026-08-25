Fast Track: la vía rápida para salir del país sin filas

Las filas antes de un vuelo pueden convertirse en un problema para cualquier viajero con poco tiempo. Para agilizar el paso por los controles de seguridad y migración, el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) ofrece el servicio Fast Track, un acceso a fila exclusiva que permite reducir los tiempos de espera y avanzar con mayor rapidez hacia la puerta de embarque.

A diferencia de otros servicios de asistencia, Fast Track no requiere una reserva previa. Los pasajeros interesados solo deben acudir a la recepción del Salón Fast Track, ubicada junto al área de registro de las aerolíneas, y solicitar el acceso.

Sin embargo, su disponibilidad está sujeta a la capacidad operativa del momento, por lo que puede variar según la hora, el día y el flujo de pasajeros en la terminal.

El servicio está pensado para quienes buscan una experiencia más ágil antes de abordar. Al acceder a una fila exclusiva, los pasajeros pueden reducir el tiempo destinado a los controles y continuar su recorrido por el aeropuerto con mayor rapidez, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni coordinar el servicio con anticipación.

Fast Track forma parte de una oferta más amplia de servicios de asistencia para pasajeros en el Aeropuerto de Punta Cana, diseñada para atender distintas necesidades tanto a la salida como a la llegada al país.

Quienes buscan una experiencia más completa pueden optar por los servicios VIP de salida, que incluyen acompañamiento personalizado, asistencia durante los procesos aeroportuarios y acceso a espacios exclusivos. A diferencia de Fast Track, estas alternativas requieren reserva y coordinación anticipadas.

La experiencia personalizada también está disponible para los pasajeros que llegan al país a través del servicio VIP Arrival Meet & Assist.

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En este caso, el acompañamiento comienza incluso antes de ingresar formalmente a la terminal. Un miembro del equipo espera al pasajero fuera de la aeronave, en la puerta principal de desembarque, con una pancarta identificada con su nombre para facilitar el encuentro.

A partir de ese momento, el viajero recibe asistencia durante los distintos procesos de llegada. El servicio incluye acompañamiento desde migración hasta aduanas, acceso a una línea rápida en el control migratorio para reducir las esperas y apoyo para facilitar la recogida del equipaje.

Luego, el pasajero es acompañado a través de una vía rápida en los controles aduaneros, con el objetivo de agilizar su salida de la terminal. Una vez completados los procedimientos, el equipo lo acompaña hasta la salida del aeropuerto y hacia el transporte previamente coordinado.

Este tipo de servicios responde a una demanda creciente de experiencias de viaje más personalizadas, especialmente entre pasajeros que buscan optimizar su tiempo o prefieren contar con acompañamiento durante los procesos aeroportuarios.

Así, las opciones disponibles en el Aeropuerto de Punta Cana van desde alternativas puntuales como Fast Track, pensadas para agilizar el proceso de salida sin necesidad de reserva previa, hasta servicios VIP que ofrecen una asistencia más completa y personalizada tanto a la salida como a la llegada.

La principal diferencia entre las alternativas está en el nivel de acompañamiento y en la necesidad de coordinación previa. Mientras Fast Track permite solicitar el acceso directamente en el aeropuerto, siempre que exista disponibilidad operativa, los servicios VIP requieren una reserva anticipada para organizar la asistencia del pasajero.

Para quienes viajan con itinerarios ajustados o simplemente buscan reducir el tiempo de espera antes de abordar, conocer estas opciones puede facilitar el paso por una de las etapas que suele generar mayor tensión durante un viaje: las filas y los controles previos al vuelo.

Las tarifas, condiciones y disponibilidad de los diferentes servicios pueden consultarse a través de la página web y redes sociales del Aeropuerto de Punta Cana.