Salones VIP: comodidad y exclusividad antes de volar

No todo pasajero busca lo mismo antes de abordar un vuelo. Algunos aprovechan los minutos previos para adelantar trabajo pendiente, responder correos o realizar una videollamada. Otros simplemente desean alejarse del ruido de la terminal, descansar o disfrutar de un momento de tranquilidad antes de iniciar su viaje. Pensando en esas necesidades, el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) ofrece una propuesta diferenciada a través de sus salas VIP, disponibles tanto para pasajeros de salida como para quienes llegan al país.

El servicio está diseñado para adaptarse a distintos perfiles de viajeros, desde quienes buscan mayor comodidad durante su paso por el aeropuerto hasta quienes valoran una atención más personalizada que agilice los procesos antes o después del vuelo.

Para los pasajeros de salida, las opciones van más allá del acceso a un salón exclusivo. Dependiendo del servicio seleccionado, la experiencia puede comenzar desde un acceso preferencial por los controles de seguridad y migración mediante Fast Track, reduciendo tiempos de espera en los principales puntos de control.

También existen modalidades que incluyen acompañamiento personalizado desde el mostrador de la aerolínea, asistencia durante los procesos migratorios y apoyo continuo hasta el momento del llamado para abordar. De esta manera, el pasajero puede concentrarse únicamente en disfrutar de su viaje mientras el equipo de asistencia facilita cada etapa del recorrido dentro del aeropuerto.

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Quienes llegan a República Dominicana también cuentan con un servicio pensado para hacer más cómodo su ingreso al país. Un representante recibe al pasajero inmediatamente después del desembarque y lo acompaña durante el proceso de migración, la recogida del equipaje y el traslado hasta el punto donde abordará su transporte terrestre, brindando orientación y asistencia durante todo el recorrido.

Las salas VIP están distribuidas estratégicamente entre las dos terminales del Aeropuerto de Punta Cana para facilitar el acceso de los viajeros. En la Terminal A se encuentran ubicadas cerca de distintas puertas de embarque, mientras que en la Terminal B existen espacios exclusivos tanto para pasajeros de salida como para quienes llegan al país.

Los Servicios VIP del Aeropuerto de Punta Cana combinan confort, exclusividad y atención personalizada para los pasajeros. Entre las amenidades disponibles se incluyen salones exclusivos, áreas de descanso, conexión wifi, pantallas con información actualizada sobre los vuelos, asistencia personalizada en llegadas y salidas, Fast Track, gestión de procesos migratorios y equipaje, área infantil y una selección de bebidas y refrigerios. En algunos de estos espacios, además, los visitantes pueden disfrutar de una piscina con vista a las pistas de aterrizaje, una característica que convierte el tiempo de espera en una experiencia con un toque único.

El acceso a las salas puede adquirirse directamente o gestionarse mediante programas internacionales de membresía como LoungeKey, Priority Pass, DragonPass o Diners Club. Esta flexibilidad amplía las opciones tanto para viajeros frecuentes que ya cuentan con alguno de estos beneficios como para quienes desean acceder al servicio de forma puntual durante un viaje específico.

Más allá del confort, las salas VIP representan una alternativa para aprovechar mejor el tiempo antes o después de un vuelo. Ya sea para trabajar, descansar, compartir en familia o simplemente disfrutar de un ambiente más tranquilo, estos espacios complementan la experiencia aeroportuaria con servicios diseñados para responder a las distintas necesidades de quienes transitan por una de las principales puertas de entrada y salida de la República Dominicana.