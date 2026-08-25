Un santuario natural con 12 ojos de agua sagrados

El paisaje cambia por completo a pocos minutos de la costa. Detrás de las playas y los hoteles que han convertido a Punta Cana en uno de los principales destinos turísticos del Caribe, un entramado de senderos se adentra en el bosque y conduce hasta aguas dulces y cristalinas.

Allí se encuentra la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un santuario natural de más de 1,500 acres que resguarda bosques tropicales, flora y fauna nativas y un sistema de 12 ojos de agua de origen natural, considerados sitios sagrados por los taínos.

El nombre de la reserva está vinculado precisamente a estas formaciones de agua dulce. Para los antiguos habitantes de la isla, estos cuerpos de agua, que emergen en medio del bosque, tenían un profundo significado cultural y espiritual. Hoy, varios conservan nombres de origen taíno, una conexión que mantiene presente la historia que antecede por siglos al desarrollo turístico de la zona.

El área fue donada por Grupo Puntacana a la Fundación Grupo Puntacana con el propósito de crear una reserva natural dedicada a la conservación, la investigación, la educación ambiental y el disfrute responsable de la naturaleza. Desde entonces, el espacio se ha convertido en uno de los principales escenarios de los programas ambientales desarrollados por la fundación.

Los senderos permiten recorrer el bosque y observar parte de la biodiversidad local. A lo largo del camino, el paisaje combina vegetación tropical, especies nativas y los distintos ojos de agua que dan nombre a la reserva.

De los 12 existentes, cuatro están habilitados para que los visitantes puedan nadar. Entre ellos se encuentran Inriri y Cacibajagua, dos de los puntos más conocidos del recorrido. Sus aguas dulces y transparentes, rodeadas de vegetación, ofrecen una experiencia distinta a la que habitualmente se asocia con Punta Cana.

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La reserva también funciona como un espacio para acercarse a los esfuerzos de conservación que desarrolla la Fundación Grupo Puntacana. Su trabajo ambiental incluye programas dedicados a la protección de especies nativas como el gavilán de La Española y la iguana rinoceronte, además de iniciativas relacionadas con la agricultura sostenible, la gestión de residuos y la restauración de ecosistemas.

Para quienes desean conocer el lugar con mayor profundidad, la fundación ofrece el tour Los Ojos Eco Journey, una experiencia guiada que combina caminatas por los senderos con información sobre la historia y la riqueza natural de la reserva.

El recorrido permite conocer los paisajes del área, aprender sobre la importancia de las especies locales y comprender el papel que juega la conservación en un destino turístico que continúa creciendo. La propuesta busca que la visita no se limite a observar el entorno, sino que también permita entender los procesos y esfuerzos necesarios para protegerlo.

Ojos Indígenas representa así una alternativa para quienes buscan descubrir una cara diferente de Punta Cana. Aquí, el protagonismo no lo tienen el mar ni la arena, sino el bosque, las aguas dulces y la biodiversidad que permanece protegida dentro de la reserva.

En un destino reconocido internacionalmente por sus playas, caminar entre la vegetación y detenerse frente a uno de estos ojos de agua permite acercarse a un paisaje menos conocido, pero igualmente conectado con la identidad natural del este de República Dominicana.

La experiencia también refleja una visión más amplia del turismo, en la que la conservación, la investigación y la educación ambiental forman parte de la relación entre los visitantes y el territorio.

Las visitas y el tour Los Ojos Eco Journey se coordinan a través de la página web y redes sociales de la Fundación Grupo Puntacana. Allí también se pueden consultar las opciones disponibles, horarios y tarifas.