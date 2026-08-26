Macrotech cumple 29 años impulsando la innovación en el sector salud y la expansión regional

Macrotech, empresa referente en soluciones integrales de salud, llega a su 29° aniversario consolidando su posición como un aliado clave en la innovación y modernización del ecosistema sanitario en República Dominicana, Puerto Rico y México.

En el marco de esta conmemoración, la organización llevó a cabo la primera edición de su conversatorio institucional "Liderazgo Conectado", un espacio de reflexión diseñado para explorar los retos, aprendizajes y oportunidades que definen la gestión ejecutiva actual. El encuentro contó con la participación central de su fundador y CEO, José Joaquín Toribio Sención, quien compartió su visión sobre cómo la adaptación, la toma de decisiones estratégicas y el aprendizaje continuo se convierten en herramientas fundamentales para liderar con éxito.

Desde su fundación en 1995, la organización ha evolucionado continuamente para dar respuesta a las demandas de la atención médica mediante la integración de tecnología de alta complejidad y procesos de digitalización clínica. Hoy en día, la compañía opera como un arquitecto estratégico que conecta a más de 95 hospitales y centros médicos con infraestructura de vanguardia.

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"Al mirar este recorrido, reconozco importantes momentos de crecimiento, decisiones que marcaron nuestra evolución y desafíos que nos dieron la oportunidad de aprender", afirmó José Joaquín Toribio Sención durante su intervención. "Sin embargo, ninguna línea de tiempo podría mostrar completamente lo que ha sostenido esta historia: Macrotech ha llegado hasta aquí gracias a las personas. A nuestros colaboradores, a las instituciones de salud que han confiado en nosotros y a los aliados con quienes compartimos el reto de impulsar nuevas soluciones para el sector".

El CEO de la empresa destacó además la visión continua de la organización. "Tengo la convicción de que el verdadero valor de una organización reside en la confianza que ha sido capaz de construir y sostener. Esta nueva etapa nos exige seguir evolucionando y demostrando que estamos preparados para construir el próximo capítulo. Seguimos avanzando. Juntos brindamos salud", concluyó Toribio Sención.

Sobre Macrotech

Fundada en 1995, Macrotech es una empresa especializada en soluciones integrales para el sector salud, tecnología médica de alta complejidad e infraestructura biomédica. Con presencia en República Dominicana, Puerto Rico y México, actúa como un socio estratégico del ecosistema sanitario público y privado para transformar la práctica clínica y elevar el bienestar de las personas.