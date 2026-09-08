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Carl´s Jr.

La estrella ya tiene nombre: Carl´s Jr. llega a República Dominicana

La reconocida marca californiana abrirá en Galería 360 este 10 de septiembre con una invitación clara: comer de verdad

| 4 min de lectura
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La estrella ya tiene nombre: Carl´s Jr. llega a República Dominicana

Durante los últimos días, una misteriosa estrella comenzó a acercarse a República Dominicana. Las pistas anunciaban una llegada importante, mientras su identidad permanecía en secreto y la expectativa crecía entre quienes seguían cada señal. El misterio finalmente queda resuelto: la estrella es Carl´s Jr., que llega con la intención de transformar la manera en que los dominicanos disfrutan sus antojos.

La gran apertura será el próximo jueves 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en Galería 360. Una cita para que el público sea parte de este encuentro y conozca de cerca todo lo que Carl´s Jr. tiene preparado.

La franquicia estará a cargo de DATH, empresa mexicana y tercer mayor franquiciatario de Carl´s Jr. en México, territorio donde la marca es líder en número de unidades y lealtad, con más de 450 restaurantes en todo el país.

DATH tiene los derechos exclusivos de Carl´s Jr. en la República Dominicana y para conmemorar la ocasión celebrará en grande: los primeros 100 clientes recibirán un kit sorpresa que incluye uno de los premios más esperados: un bono para disfrutar Carl´s Jr. gratis por un año.*

Una vez abiertas las puertas, el protagonismo pasa a los invitados (así les llaman a sus clientes en Carl´s Jr.) quienes pueden esperar un servicio único, amable y un producto de calidad.

Con carne de verdad, vegetales frescos y pollo fresco empanizado al momento, una combinación que pone el foco en el sabor y en el cuidado detrás de cada preparación. Ese cuidado busca que la elección se sienta consistente de principio a fin y que el sabor tenga una razón clara para volver.

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El menú trae una variedad de productos, pensada para responder a distintos gustos, edades y preferencias: desde alternativas para los más pequeños y para quienes prefieren opciones más balanceadas, hasta elecciones para quienes quieren darse un gusto. También hay espacio para el lado dulce, con shakes y otras opciones pensadas para completar la comida o simplemente elegir algo diferente. Así, cada persona puede acercarse al menú desde lo que busca ese día, sin que todas las visitas tengan que sentirse iguales.

Esa oferta responde también a una manera de entender al cliente que va más allá de preguntarse qué quiere pedir. Hay días en los que sentarse a la mesa funciona como recompensa: después de una semana intensa, al terminar una reunión difícil, al salir del gimnasio o durante un junte entre amigos. En esas ocasiones, la decisión tiene menos que ver con resolver la comida y más con encontrar algo que se sienta a la altura de las ganas.

Es una lógica que conecta con personas que valoran su tiempo, disfrutan descubrir propuestas gastronómicas y reconocen cuándo la calidad justifica su elección. Para ellas, una comida puede ser una pausa, una forma de celebrar o simplemente ese gusto que se gana después de un día exigente. No buscan comer por comer; buscan que lo elegido se sienta bien desde el primer bocado.

Este enfoque empieza a dar pistas de la invitación de Carl´s Jr. a comer de verdad. La idea parte de algo sencillo: cuando los ingredientes, la preparación y el sabor están a la altura, una comida deja de ser solo una necesidad para convertirse en algo que vale la pena saborear.

Después de días de señales y preguntas, la incógnita ya tiene respuesta. Ahora, la historia deja el misterio detrás para dar paso a lo que realmente importa: probar, elegir y compartir. La estrella ya tiene nombre; lo próximo será descubrir todo lo que trae consigo.

*Aplican términos y condiciones.

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