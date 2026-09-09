Hoyo Claro: 15 años construyendo confianza y valor en Punta Cana

Ciudad La Palma consolida su crecimiento con viviendas entregadas y nuevas opciones de inversión de entrega inmediata y a corto plazo.

Para muchos dominicanos residentes en Estados Unidos, regresar a República Dominicana continúa formando parte de sus planes. Algunos contemplan un retorno definitivo; otros buscan mantener un vínculo cercano con sus raíces mientras construyen patrimonio en su país.

En ese escenario, Punta Cana ocupa un lugar particular. El destino que durante décadas ha sido sinónimo de vacaciones y turismo se ha convertido también en una zona de creciente desarrollo residencial, capaz de reunir en una misma decisión inversión, calidad de vida y futuro.

En medio de esa transformación, Hoyo Claro Developing Group ha construido durante más de 15 años una trayectoria basada en un elemento especialmente importante para quien adquiere una propiedad desde el extranjero: la confianza respaldada por resultados.

Con más de 2,000 propiedades entregadas, el desarrollador dominicano ha consolidado dos importantes comunidades residenciales, Ciudad La Palma y Ciudad Las Cayenas, con alternativas dirigidas tanto a quienes contemplan regresar al país como a quienes desean una segunda residencia o buscan diversificar su patrimonio a través de bienes raíces en República Dominicana.

Una inversión que también puede sentirse como hogar

Comprar una propiedad implica mucho más que elegir metros cuadrados, número de habitaciones o terminaciones. Supone evaluar la ubicación, el entorno y las perspectivas de crecimiento, pero también confiar en quién desarrolla, en su trayectoria y, sobre todo, en su capacidad de convertir un proyecto en una realidad.

Precisamente allí se encuentra uno de los principales atributos de Hoyo Claro Developing Group. Sus desarrollos no representan únicamente una propuesta sobre planos: forman parte de comunidades que han crecido a lo largo de los años y en las que miles de familias ya han recibido sus propiedades.

Ciudad La Palma es una muestra de esa evolución. Con 914 viviendas entregadas, el proyecto desarrolla actualmente su tercera etapa, incorporando modernas villas de uno y dos niveles en terrenos de desde 400 metros cuadrados, además de un nuevo y exclusivo clúster de apartamentos de dos habitaciones dentro del residencial.

La propuesta de apartamentos se complementa con amenidades y espacios para el disfrute de sus residentes, incluyendo áreas comunes, gazebo y piscina, además de un sistema de acceso doblemente controlado.

Ciudad La Palma dispone, dentro de la tercera etapa, de opciones de entrega inmediata y a corto plazo, una característica particularmente relevante para quienes residen fuera de República Dominicana y buscan reducir los tiempos de espera para comenzar a disfrutar, utilizar o poner en valor su inversión.

Ciudad Las Cayenas: una comunidad que sigue creciendo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/chatgpt-image-sep-1-2026-at-121733-pm-ad6bc4b8.png https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/new-project8-ffc6d20b.png https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/new-project7-0a3abbef.png ‹ >

La trayectoria de Hoyo Claro Developing Group también está representada por Ciudad Las Cayenas, uno de sus desarrollos residenciales de mayor crecimiento.

Después de 1,188 apartamentos entregados, el proyecto avanza hacia su octava etapa con la incorporación de 192 nuevas unidades residenciales, cuyas entregas están programadas para el primer trimestre de 2027.

Más allá de las cifras, alcanzar ocho etapas representa la continuidad de una comunidad que ha evolucionado junto con el crecimiento experimentado por Punta Cana y que continúa ampliando su oferta para responder a nuevas necesidades residenciales.

Para quienes realizan una compra desde Estados Unidos u otros mercados internacionales, la posibilidad de evaluar un desarrollo con etapas anteriores terminadas y más de un millar de unidades ya entregadas constituye un importante punto de referencia al momento de considerar dónde colocar su inversión.

Punta Cana también puede ser parte de tu futuro

Punta Cana es hoy mucho más que playas y palmeras. El lugar elegido por millones de visitantes para vacacionar también puede convertirse en hogar, inversión, emprendimiento y punto de partida para una nueva etapa de vida en República Dominicana.

Para un dominicano que ha construido su vida en Estados Unidos, contar con una propiedad en su país puede tener, además, un significado que trasciende su valor inmobiliario: mantener abiertas las puertas para regresar mientras construye patrimonio en la tierra que sigue considerando su hogar.

Puede ser la vivienda para disfrutar durante las vacaciones, el lugar pensado para el retiro, un espacio para compartir con la familia o una inversión que permita que parte de lo construido durante años en el extranjero también encuentre un lugar en República Dominicana.

Después de más de 15 años de trayectoria y más de 2,000 propiedades entregadas, Hoyo Claro Developing Group continúa desarrollando nuevas alternativas residenciales bajo una premisa sencilla: invertir en República Dominicana también puede ser una manera de acercarse nuevamente a ella.

Porque para quienes alguna vez imaginaron regresar, el futuro no necesariamente comienza el día de hacer las maletas. Puede comenzar mucho antes: con una decisión, una inversión y un lugar al que siempre se pueda volver.

Conoce las opciones disponibles Hoyo Claro Developing Group en Ciudad La Palma y Ciudad Las Cayenas y descubre cómo Punta Cana puede formar parte de tu próximo capítulo.