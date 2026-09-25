Panorama celebra 1,000 unidades entregadas en Punta Cana e impulsa nueva etapa de Panorama Luxury

Guillermo Sención (Presidente - Epic Ventures), Joan Jimenez (Director Comercial - Epic Ventures), Wester Hernandez (CEO - TuCasa RD), Roberto Holguin (Director de Adm. y finanzas - Epic Ventures).

Punta Cana, República Dominicana. — Panorama celebró la entrega de su unidad número 1,000 en Punta Cana, un hito que representa la confianza de cientos de compradores y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la marca a lo largo de su trayectoria en el destino.

La celebración tuvo lugar durante un encuentro con representantes del sector inmobiliario y aliados comerciales, que sirvió además como escenario para impulsar una nueva etapa de Panorama Luxury, su desarrollo residencial y vacacional ubicado frente al lago de Vistacana.

El trabajo realizado durante los últimos cinco años en Vistacana constituye una muestra tangible de la capacidad de ejecución y entrega de Panorama. Este recorrido respalda la confianza de sus compradores y fortalece la relación con su red de aliados comerciales, que acompaña a los clientes en el proceso de conocer y adquirir los distintos proyectos de la marca.

Durante el encuentro, el ingeniero Guillermo Sención, presidente de Epic Ventures, destacó el significado de este logro y la responsabilidad que representa para la marca:

"Detrás de cada unidad entregada hay una persona o una familia que confió en nosotros, un aliado comercial que nos recomendó y un equipo que trabajó para hacer realidad ese compromiso. Llegar a las 1,000 entregas en Punta Cana nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete a seguir cumpliendo. Lo que hemos realizado durante estos cinco años en Vistacana es el respaldo más concreto de lo que hoy podemos mostrar y ofrecer." “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/guillermo-sencion-presidente-epic-ventures-joan-jimenez-director-comercial-epic-ventures-cesar-ivan-santana-ceo-investa-rd-roberto-holguin-director-de-adm-y-finanzas-epic-ventures-055aeda8.jpg Guillermo Sención (Presidente - Epic Ventures), Joan Jimenez (Director Comercial - Epic Ventures), Cesar Ivan Santana (CEO - Investa RD), Roberto Holguin (Director de Adm. y finanzas - Epic Ventures) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/joan-jimenez-rafael-duluc-cholitin-y-su-esposa-guillermo-sencion-97d017b8.jpeg Joan Jimenez, Rafael Duluc (cholitin) y su esposa, Guillermo Sención https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/jorge-chaban-mildred-gonzalez-fermin-acosta-ramon-ramirez-alcalde-bavaro-c2ffbb55.jpeg Jorge Chaban, Mildred Gonzalez, Fermin Acosta, Ramón Ramirez (Alcalde Bávaro) ‹ >

Panorama Luxury: una propuesta residencial frente al lago

Con 528 unidades residenciales, Panorama Luxury integra ubicación, diseño y una propuesta pensada para quienes buscan vivir, invertir o disfrutar de una segunda residencia en Punta Cana. Su emplazamiento frente al lago de Vistacana constituye uno de sus principales atractivos, junto con apartamentos con vistas al lago y opciones en primer nivel con piscina tipo swim-up.

Actualmente, Panorama Luxury se encuentra en fase de terminación, con trabajos de paisajismo y detalles finales correspondientes a su primera etapa. El proyecto prevé iniciar sus primeras entregas durante el primer trimestre de 2027.

Como parte de este avance, el lobby y el deck de la piscina, ubicado en el cuarto nivel y con vista al lago, ya pueden ser visitados, mientras que los ascensores se encuentran funcionando. Esto permite conocer directamente algunos de los espacios que forman parte del proyecto y apreciar cómo toma forma la propuesta de Panorama Luxury.

Brokers: aliados que construyen confianza

La celebración también puso en primer plano la relación de Panorama con sus brokers y empresas inmobiliarias aliadas, cuyo acompañamiento ha sido fundamental para conectar los proyectos de la marca con sus compradores.

Estos aliados desempeñan un papel importante en el proceso de decisión de los clientes, brindando orientación y acompañamiento durante el camino hacia una inversión inmobiliaria.

Joan Jiménez, director comercial de Panorama, destacó la importancia de fortalecer esta colaboración durante la nueva etapa de Panorama Luxury:

"Nuestros aliados comerciales son una parte esencial de este logro. Son quienes presentan nuestros proyectos, acompañan a los compradores y construyen confianza junto a nosotros. Las 1,000 entregas les permiten mostrar una trayectoria concreta de cumplimiento. Con Panorama Luxury queremos seguir fortaleciendo esa relación, ofreciéndoles información, seguimiento y acompañamiento para que puedan transmitir los atributos del proyecto y atender las necesidades de cada cliente." “

Como parte del encuentro, Panorama reconoció a empresas inmobiliarias y asesores destacados por su desempeño comercial. La ceremonia contempló nueve reconocimientos, entre ellos Urban Group, Apartamentos RD y TuCasa RD, así como los asesores César Iván Santana, Roxanna Santos y Eduardo Maríñez. TuCasa RD recibió además la distinción de Gran Vendedor de Epic Ventures + Panorama.

Los reconocimientos reflejan la importancia que Panorama atribuye a las relaciones de largo plazo con sus aliados comerciales y al papel que estos desempeñan en la construcción de confianza con los compradores.

El encuentro culminó con un brindis por las 1,000 unidades entregadas y por la nueva etapa de Panorama Luxury, como celebración del camino recorrido y de los próximos proyectos de la marca.

Una invitación a conocer Panorama Luxury

Con sus trabajos de terminación en marcha y sus primeras entregas previstas para el primer trimestre de 2027, Panorama Luxury ofrece hoy la posibilidad de conocer parte de sus espacios y apreciar directamente el avance del proyecto.

Los interesados pueden coordinar una visita a través del equipo comercial de Panorama o de su red de brokers aliados, quienes estarán disponibles para brindar información sobre el proyecto, sus unidades y el proceso de inversión.