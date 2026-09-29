El arte como puerta de entrada al Caribe

Quien llega a Punta Cana suele pensar primero en sus playas de aguas turquesas, sus campos de golf o su oferta hotelera. Sin embargo, el Caribe también puede descubrirse desde el arte. Con esa premisa, el Centro Cultural Rainieri abrió su Sala Temporal con la exposición El mar como territorio, una muestra que reúne cerca de 70 obras de más de 40 artistas del Caribe insular y su diáspora.

La exposición ofrece a turistas y residentes una alternativa diferente dentro de la oferta cultural de la zona. Más que una visita a una galería, propone un recorrido por la historia, la identidad y la diversidad del Caribe a través de distintas expresiones artísticas, invitando al público a reflexionar sobre la región desde una mirada amplia, contemporánea y profundamente conectada con su memoria.

El curador Orlando Isaac explicó que la muestra parte de una idea central: "El mar no delimita el mundo; lo expande". Bajo ese concepto, las obras exploran el Caribe como un territorio de encuentros, intercambios y conexiones, donde el mar funciona como un puente entre culturas, historias y comunidades.

La museografía, a cargo de Raúl Morilla, recorre más de un siglo de producción artística, desde el siglo XIX hasta la actualidad. El recorrido incluye pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, videos e instalaciones que muestran la riqueza creativa de la región y la diversidad de lenguajes con los que los artistas han interpretado el Caribe a lo largo del tiempo.

Entre los artistas representados figuran Firelei Báez, Hulda Guzmán, Bony Ramírez, Quisqueya Henríquez, José García Cordero, Iván Tovar, Jorge Pineda, Cándido Bidó y Ramón Oviedo, junto a otros creadores que han convertido al Caribe en el eje de su obra. La selección reúne distintas generaciones, estilos y perspectivas, ofreciendo una visión amplia sobre la evolución del arte caribeño.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/vmh1358-2a55a799.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/vmh1292-e2a5c48e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/vmh1364-1866ff9e.jpg ‹ >

Las piezas pertenecen a la colección del empresario y coleccionista Héctor José Rizek, quien durante la inauguración destacó la importancia de acercar ese patrimonio al público y crear espacios donde el arte pueda ser apreciado por una audiencia cada vez más diversa.

"Es la gran historia que tenemos pendiente de contar", afirmó al referirse al potencial del arte dominicano y caribeño frente a los visitantes internacionales que llegan cada año a la región. Para Rizek, iniciativas como esta contribuyen a proyectar una imagen más completa del Caribe, en la que la cultura ocupa un lugar tan relevante como sus atractivos naturales.

El mar como territorio marca la apertura de la Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri, cuya inauguración oficial está prevista para el 24 de octubre. La decisión de establecer un centro cultural en Punta Cana responde al propósito de complementar la oferta turística con un espacio dedicado al arte, la cultura y el intercambio de ideas.

"Decidimos que el momento era ahora y que debía ser en Punta Cana", expresaron Frank y Haydée Rainieri, fundadores del Centro Cultural Rainieri, al explicar la visión que dio origen al proyecto.

La exposición permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2027. La entrada es gratuita y el horario de visita es de martes a domingo, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La invitación está dirigida tanto a los residentes como a los turistas que visitan el este del país, quienes podrán acceder a una de las colecciones de arte caribeño más importantes exhibidas en un espacio público de la República Dominicana. Con esta iniciativa, el Centro Cultural Rainieri busca consolidarse como un punto de encuentro entre el turismo y la cultura, reafirmando su visión de ser un espacio abierto para todos, donde el arte permita descubrir otra manera de entender el Caribe.