Tortuga Bay Puntacana: lujo que también deja huellas

En un destino donde la naturaleza forma parte esencial de la experiencia, el verdadero lujo encuentra nuevas formas de expresarse. Tortuga Bay Puntacana, el hotel boutique de lujo de Puntacana Resort, se incorpora oficialmente a Sustainability Leaders, el programa de The Leading Hotels of the World que distingue a hoteles independientes capaces de integrar la sostenibilidad en el centro de sus operaciones y de la experiencia del huésped.

La inclusión reconoce el trabajo continuo de la propiedad en favor de un turismo responsable y la sitúa dentro de una colección global de hoteles que han demostrado su compromiso mediante certificaciones de sostenibilidad reconocidas. Sustainability Leaders cuenta con la orientación estratégica del Global Sustainable Tourism Council (GSTC) y promueve tres pilares: maximizar los beneficios socioeconómicos para las comunidades locales, preservar el patrimonio cultural y minimizar los impactos negativos sobre el medioambiente.

Para Tortuga Bay Puntacana, esta distinción se suma a una trayectoria en la que la excelencia y el respeto por el entorno conviven de manera natural. La incorporación está respaldada por la certificación internacional Green Key para el período 2025-2026, obtenida tras un proceso de evaluación en el que la propiedad alcanzó una puntuación de 90.85 %. La evaluación consideró prácticas como el uso responsable del agua y la energía, la gestión de residuos y la protección de los recursos naturales.

Una experiencia de lujo con propósito

Detrás de este reconocimiento existe una visión de largo plazo impulsada por la Fundación Grupo Puntacana, organización sin fines de lucro creada en 1994 para desarrollar soluciones a los retos ambientales y sociales vinculados al crecimiento turístico de la región. Sus iniciativas abarcan conservación ambiental, restauración de arrecifes de coral, gestión integral de residuos, educación, ecoturismo, agricultura sostenible y protección de especies amenazadas.

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El compromiso también se refleja en programas comunitarios de salud y formación, así como en el Centro de Sostenibilidad de Fundación Grupo Puntacana, un espacio de investigación y educación que colabora con universidades y especialistas nacionales e internacionales. Desde Tortuga Bay Puntacana, los huéspedes pueden acercarse a este trabajo mediante experiencias que permiten conocer proyectos de restauración coralina, apicultura, agricultura, acuaponía y conservación de especies endémicas.

Así, la sostenibilidad deja de ser un concepto distante para convertirse en parte de una experiencia cuidadosamente diseñada. La privacidad de sus villas frente al mar, el servicio personalizado, la gastronomía, el bienestar, el golf y el contacto con la naturaleza encuentran en este enfoque una dimensión adicional: disfrutar de un entorno extraordinario mientras se reconoce el valor de protegerlo.

Aquí, la sofisticación no compite con la naturaleza: la acompaña. El resultado es una hospitalidad consciente, pensada para quienes entienden que el confort adquiere un significado especial cuando se disfruta en armonía con el destino, cada día.

Una distinción que eleva la propuesta

Con su entrada a Sustainability Leaders, Tortuga Bay Puntacana amplía su visibilidad ante viajeros que buscan alojamientos alineados con sus valores, sin renunciar a los estándares de exclusividad y confort que distinguen a la propiedad. La distinción Sustainability Leader estará presente en los canales de LHW y en sus comunicaciones sobre turismo responsable, fortaleciendo la proyección internacional de Punta Cana y de República Dominicana como referentes de hospitalidad de lujo con propósito.

Diseñado originalmente por el reconocido diseñador dominicano Oscar de la Renta, Tortuga Bay Puntacana es un hotel boutique de 13 villas privadas frente al mar, ubicado dentro de Puntacana Resort y próximo a la Reserva Ecológica Ojos Indígenas. Miembro de The Leading Hotels of the World y reconocido con la distinción AAA Five Diamond, ofrece una propuesta donde privacidad, elegancia, confort y atención personalizada se integran con la naturaleza.

Porque el lujo contemporáneo también se mide por aquello que permanece. En Tortuga Bay Puntacana, cada detalle de la experiencia invita a disfrutar el presente con la certeza de que preservar el entorno, valorar la comunidad y proteger el patrimonio forman parte de una misma manera de entender la hospitalidad. Una visión que convierte la sostenibilidad en un atributo más de una experiencia extraordinaria.