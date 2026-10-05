Una experiencia que comienza desde la llegada

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) eleva la experiencia de viajar con una visión cada vez más centrada en la comodidad, la autonomía y el bienestar de sus pasajeros. En esta evolución, la accesibilidad ocupa un lugar esencial. Recientemente, el aeropuerto recibió la Certificación de Acreditación Nivel 1 en Accesibilidad, otorgada por Airports Council International World (ACI World), un reconocimiento que valida los avances realizados para construir una experiencia aeroportuaria más inclusiva para las personas con movilidad reducida.

La acreditación, otorgada bajo los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés), la resolución adoptada por la Asamblea General de ACI World en 2019 y las mejores prácticas y recomendaciones internacionales, reconoce la estrategia, las políticas y las primeras iniciativas implementadas por el aeropuerto en materia de accesibilidad.

Este logro se suma a una trayectoria marcada por la búsqueda constante de la excelencia. Durante la ceremonia de entrega, el Aeropuerto de Punta Cana también recibió la estatuilla como Mejor Aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros, alcanzando su novena estatuilla en esta categoría.

A este reconocimiento se suma, por segundo año consecutivo, la Acreditación Nivel 3 en Customer Experience, que distingue los avances y buenas prácticas orientados a fortalecer la experiencia de los pasajeros y elevar continuamente los estándares de servicio.

Más que reconocimientos, estos hitos reflejan una forma de entender el viaje: como una experiencia que comienza desde el primer momento y en la que cada detalle cuenta. Desde la atención hasta los procesos, la evolución del Aeropuerto de Punta Cana apunta a ofrecer un entorno cada vez más accesible, cómodo, autónomo y seguro, sin perder de vista la calidad que caracteriza la experiencia del pasajero.

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Esa visión se desarrolla sobre una infraestructura concebida para acompañar el crecimiento de la conectividad de Punta Cana. Inaugurado en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional del mundo y el de mayor tráfico y conectividad de la República Dominicana y el Caribe. Actualmente conecta 81 aeropuertos internacionales en 26 países y moviliza alrededor de ocho millones de pasajeros al año.

Sus instalaciones cuentan con dos pistas, 41 puertas de embarque, 45 posiciones de estacionamiento de aeronaves y cuatro salones VIP. A esta infraestructura se suma un Centro de Reciclaje e Incineración propio, donde se gestiona aproximadamente el 60 % de los residuos generados por su operación.

La experiencia del pasajero también ha sido reconocida internacionalmente. El aeropuerto ha sido distinguido durante ocho años consecutivos, entre 2015 y 2023, como "Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región" en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica, por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Cuenta, además, con la certificación Nivel 3 del Programa de Acreditación en Experiencia del Cliente de ACI y la certificación de 4 estrellas de SKYTRAX, organismo internacional que evalúa la calidad del servicio, la eficiencia de los procesos operativos y la experiencia del pasajero en aeropuertos de todo el mundo.

A estos reconocimientos se suman el Nivel 3 de Huella de Carbono y dos certificaciones de "Mejores Medidas de Higiene por Región", otorgadas por ACI, que respaldan el compromiso del aeropuerto con la excelencia operativa, la seguridad sanitaria y la experiencia del pasajero.

En Punta Cana, donde cada llegada marca el inicio de una nueva experiencia, el aeropuerto representa mucho más que un punto de conexión. Es la puerta de entrada a un destino que apuesta por la calidad, y un espacio donde comodidad, servicio y atención al detalle forman parte del viaje desde el primer instante.

La reciente acreditación en accesibilidad confirma que esa experiencia continúa evolucionando, con una mirada puesta en hacer del tránsito por el Aeropuerto de Punta Cana un momento más cómodo, autónomo y seguro para todos. Una visión que entiende la excelencia también como la capacidad de crear espacios pensados para que cada pasajero disfrute su recorrido con confianza, tranquilidad y comodidad, siempre plenamente.