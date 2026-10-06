Principios se demuestran: más de 40 años de preservación entre Plan Sierra y Banco Popular

El objetivo del Plan Sierra es proteger 1,800 kilómetros cuadrados de biodiversidad en la vertiente de la cordillera central.

En La Sierra hablar de árboles es hablar de agua. Porque cuando hablamos de proteger una cuenca, no estamos hablando solamente de árboles, bosques o conservación ambiental. También hablamos de agua, que es vida y desarrollo, uno de los principios que sostiene el Banco Popular Dominicano y el vínculo que lo une a la iniciativa desde el 1979.

Una apuesta que comenzó hace más de cuatro décadas

El objetivo del Plan Sierra es proteger 1,800 kilómetros cuadrados de biodiversidad en la vertiente de la cordillera central, promover el uso adecuado de los recursos naturales y permitir la participación de las familias de las comunidades en las actividades productivas en la región.

Desde 1979, el Banco Popular participa como aliado de la iniciativa. Al principio, la relación comenzó con el acompañamiento institucional y financiero a la labor de conservación. Para el año 2000, esta relación evolucionó hacia nuevas formas de participación, integrando el Voluntariado Popular, lo que ha convertido las jornadas en espacios que acercan a los colaboradores a la preservación de los recursos naturales y el trabajo comunitario, fortaleciendo la cultura de servicio y compromiso con el entorno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/1-3738b7e4.jpg Señor Manuel A Grullón. (CEDIDA POR BANCO POPULAR DOMINICANO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/2-8c94f819.jpg Voluntariado Banco Popular Dominicano. (CEDIDA POR BANCO POPULAR DOMINICANO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/3-2b3a8974.jpg Señor Christopher Paniagua. (CEDIDA POR BANCO POPULAR DOMINICANO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/4-fa669398.jpg Señores Mariel Bera, José Mármol, Dinorah Grullón, William Guzmán y Ricardo de la Rocha. (CEDIDA POR BANCO POPULAR DOMINICANO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/5-eca82be6.jpg Señores Dinorah Grullón y José Mármol. (CEDIDA POR BANCO POPULAR DOMINICANO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/6-379611ee.jpg Voluntariado Banco Popular Dominicano. (CEDIDA POR BANCO POPULAR DOMINICANO) ‹ >

Esos más de 14,000 colaboradores han sembrado más de 1.3 millones de plantas a lo largo de esta alianza en las jornadas de reforestación. Estas actividades se desarrollan en terrenos escogidos por el equipo técnico del Plan Sierra quienes identifican las áreas prioritarias, seleccionan las especies y orientan el manejo del suelo de acuerdo con las características del territorio.

Además del Popular y el equipo técnico, las comunidades también son parte activa de la experiencia ya que ellas ponen a disposición los terrenos donde se realiza la restauración.

Más allá de los árboles: las métricas que vale la pena contar

Cuando se habla de proteger cuencas y espacios biodiversos el primer indicador presente es la cantidad de árboles sembrados. Sin embargo, este sólo refleja la actividad que permite alcanzar los verdaderos objetivos de la intervención.

Los árboles capturan dióxido de carbono, aportan a la retención del suelo evitando deslizamientos, aportan a la conservación y almacenamiento del agua. Esto permite mirar la reforestación desde una perspectiva diferente.

El indicador no es únicamente cuántos árboles fueron sembrados en un día sino el impacto que estos generan en el entorno. De los árboles sembrados, el 80% presenta tasa de supervivencia gracias a las prácticas y el uso de la tecnología. Indicadores que permiten validar el impacto a lo largo de los años.

El valor de sostener una apuesta

El acompañamiento del Banco Popular al proyecto incluye la participación en al menos cuatro jornadas de reforestación al año con una participación entre 150 y 200 miembros del Voluntariado Popular.

Este compromiso también ha sido documentado a través de iniciativas de divulgación, como el libro La Sierra, obra de Frank Moya Pons, Blas Santos, Inmaculada Adames y José de Moya, y el proyecto editorial y multimedia homónimo, presentado por la Fundación Popular en 2017 para destacar el valor ambiental, social e histórico de esta región.

Adicionalmente, el banco provee apoyo logístico para la movilización de los voluntarios, respaldo financiero y apoyo en la difusión de la jornada. Porque, así como un árbol necesita tiempo para crecer, una cuenca para recuperarse y una comunidad para percibir el bienestar. También el compromiso a largo plazo es más que un deseo.

Porque los principios pueden comunicarse y escribirse en un mural, pero es en el tiempo, en las decisiones y en las acciones donde se demuestra si una institución los ha hecho parte de su cultura.