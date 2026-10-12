26 años formando parte de la historia de Punta Cana

Hay instituciones que no solo enseñan, sino que terminan convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de un lugar. El Puntacana International School (PCIS) es una de ellas: fundado en el año 2000 por la Fundación Grupo Puntacana, este 2026 cumple 26 años acompañando el crecimiento educativo de la comunidad de Punta Cana, en un recorrido que comenzó mucho antes de que existiera un aula.

La historia del colegio está atada a la visión con la que nació el propio destino turístico. Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, entendió desde el principio que la educación sería un pilar esencial para garantizar el futuro de la comunidad, tanto para las familias dominicanas de la zona como para quienes llegaban a instalarse por el auge del turismo. De esa convicción nació el PCIS, con la misión de preparar a las nuevas generaciones que impulsarían no solo el turismo, sino el desarrollo integral de la región.

El colegio se sostiene sobre un modelo académico bilingüe y acreditado. Su currículo en español está alineado con los programas oficiales del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), mientras que en inglés sigue los Common Core State Standards, y en ciencias se adhiere a los Next Generation Science Standards (NGSS), adoptados por las principales escuelas internacionales. A esto se suma la acreditación otorgada por la New England Association of Schools and Colleges (NEASC), un reconocimiento a sus altos estándares de excelencia educativa internacional.

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Esa estructura académica convive con una identidad basada en cinco valores fundamentales: excelencia, respeto, integridad, colaboración y gratitud. Según ha explicado la propia dirección del colegio, estos principios no solo guían cada decisión institucional, sino que forman el carácter de los estudiantes, quienes los llevan consigo como base para impactar positivamente en su comunidad.

La innovación ha sido, según el propio PCIS, una constante desde sus inicios. El colegio ha integrado a su modelo de aprendizaje experiencial recursos como pantallas interactivas, touch boards, programas de robótica y coding, investigación apoyada en herramientas digitales, incluyendo inteligencia artificial, espacios de MakerSpace y áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

"Hemos fortalecido el proceso de enseñanza con plataformas interactivas, aplicaciones educativas y el uso de laptops y iPads, lo que ha permitido a nuestros estudiantes aprender de una forma más dinámica, colaborativa y conectada con el mundo actual", explicó Jossette Cuello, directora del PCIS, durante la celebración del 25° aniversario de la institución, en 2025.

Pero quizás el testimonio más elocuente sobre el impacto del colegio no tiene que ver con tecnología, sino con las historias humanas detrás de sus aulas. Desde su fundación, el PCIS ha visto pasar por sus salones a hijos de colaboradores y de familias que apostaron por mudarse a la zona. Hoy, esos mismos estudiantes son profesionales que aportan tanto al crecimiento de sus propias familias como al desarrollo de Punta Cana. Es, en palabras de la propia institución, la manera en que la educación abre puertas y siembra esperanza en generaciones enteras.

A lo largo de estos 26 años, el PCIS ha dejado de ser un colegio en una zona de resorts para convertirse en parte estructural de cómo se construyó Punta Cana como comunidad. No es un dato menor: mientras el destino crecía en habitaciones, playas y campos de golf, también crecía, al mismo ritmo, la posibilidad de que sus habitantes accedieran a una educación de nivel internacional sin salir de la región.

Ese doble crecimiento, el turístico y el educativo, es quizás el verdadero legado del PCIS. Veintiséis años después de su fundación, el colegio no solo forma parte de la historia de Punta Cana: la sigue escribiendo, generación tras generación, a través de cada estudiante que pasa por sus aulas y sale preparado para construir su propio futuro.