La soya sostenible gana protagonismo en la producción de pollo, cerdo y pescado en Latinoamérica

La soya sostenible de EE. UU. representa un punto de conexión entre productores agrícolas, industrias de alimentos balanceados, empresas pecuarias y consumidores finales.

La creciente demanda de proteína animal está llevando a las industrias avícola, porcícola y acuícola a fortalecer el uso de materias primas que combinen nutrición, productividad y sostenibilidad. En ese contexto, la soya sostenible de Estados Unidos se consolida como uno de los principales insumos para la alimentación de pollos, cerdos y pescados, respaldada por avances ambientales que durante las últimas cuatro décadas han permitido mejorar hasta en un 60% el aprovechamiento de recursos como el agua, la tierra y la energía.

Detrás de una pechuga de pollo, una porción de cerdo o un filete de pescado existe un ingrediente fundamental para la cadena alimentaria que pocas veces llega al consumidor final: la soya. Utilizada como una de las principales fuentes de proteína en la nutrición animal, la soya sostenible se considera como un insumo estratégico para las industrias avícola, porcícola y acuícola de República Dominicana, al combinar valor nutricional, eficiencia productiva y estándares ambientales verificables.

El respaldo de esta producción sostenible está en el U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP), un sistema que verifica las prácticas agrícolas mediante auditorías independientes y que cuenta con reconocimiento internacional. Cada año, más de 20.000 auditorías supervisan el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad aplicados por los productores estadounidenses.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/soya-343e0b37.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/soya-sostenible-2-a3af3629.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/soya-sostenible-3-03a34bc6.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/soya-3-a1ee1537.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/soya-sostenible-1-78681724.jpg ‹ >

"Las empresas de alimentación balanceada en pollos, cerdos y acuicultura eligen soya sostenible de Estados Unidos porque reduce la huella ambiental de su cadena de suministro y mejora la nutrición de sus productos. Y el 94% de los productores que la cultivan pertenece a familias que llevan generaciones en la misma tierra", afirmó Luis Bustamante, líder de sostenibilidad para Latinoamérica de USSEC.

Un ingrediente clave para la producción de proteína animal

La soya estadounidense desempeña un papel esencial en la formulación de alimentos balanceados para diferentes sectores pecuarios:

Avicultura: la soya puede representar hasta el 30% de inclusión en las dietas para aves, gracias a su alto contenido proteico y perfil completo de aminoácidos esenciales, fundamentales para el desarrollo muscular y la producción de huevo.

Porcicultura: la inclusión de harina de soya puede alcanzar hasta el 35% de la ración, aportando digestibilidad y eficiencia en indicadores como conversión alimenticia, ganancia diaria de peso y costos de producción.

Acuicultura: los derivados de soya son utilizados en dietas para peces por su aporte nutricional, digestibilidad y capacidad para favorecer un crecimiento eficiente en uno de los sectores de proteína animal con mayor crecimiento global.

Lo anterior equivale a proteína animal de mejor calidad para las personas, con una cadena de producción más eficiente y sostenible. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, muchos estudios científicos apoyan esta afirmación: "Los beneficios para la salud de los productos de soya pueden deberse a sus altos niveles de grasas poliinsaturadas, fibra, minerales, vitaminas y bajo contenido de grasa saturada".

Una producción que ha reducido su impacto ambiental

La sostenibilidad de la soya no solo se mide por compromisos futuros, sino por avances alcanzados durante décadas. Desde 1980, los productores estadounidenses han mejorado significativamente la eficiencia en el uso de recursos:

+60% en eficiencia del uso de agua de riego.

en eficiencia del uso de agua de riego. +48% en eficiencia del uso de la tierra.

en eficiencia del uso de la tierra. +46% en eficiencia energética.

en eficiencia energética. +43% en eficiencia relacionada con emisiones de gases de efecto invernadero.

en eficiencia relacionada con emisiones de gases de efecto invernadero. 34% de mejora anual en conservación del suelo.

Además, más de 270.000 fincas de soya en Estados Unidos participan en el protocolo SSAP, que integra criterios relacionados con biodiversidad, conservación de recursos, prácticas productivas responsables y mejora continua.

Metas de sostenibilidad hacia 2030

Como parte de su compromiso de largo plazo, el sector de la soya estadounidense estableció nuevas metas para 2030, entre ellas:

Reducir en 10% el impacto del uso del suelo.

Disminuir en 25% la erosión del suelo.

Mejorar en 10% la eficiencia energética.

Reducir en 5% las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Estas metas buscan fortalecer una producción capaz de responder a la creciente demanda mundial de proteína animal, manteniendo estándares de sostenibilidad y trazabilidad.

Una cadena que conecta el campo con la seguridad alimentaria

La soya sostenible de EE. UU. representa un punto de conexión entre productores agrícolas, industrias de alimentos balanceados, empresas pecuarias y consumidores finales. Su aporte va más allá del cultivo: es parte de una cadena que permite producir alimentos nutritivos de manera eficiente y responsable.

En República Dominicana, la soya forma parte de la cadena de producción de alimentos balanceados destinados a sectores como el avícola, porcino y acuícola, vinculados a la oferta de proteína animal que forma parte de la dieta de los consumidores.

Acerca de USSEC

El Consejo de Exportación de Soya de EE. UU. (USSEC) sirve de puente entre la producción nacional y la demanda internacional de soya sostenible y de alta calidad. Nos enorgullece colaborar con los productores de soya de EE. UU., nuestros miembros y nuestros clientes internacionales para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria mundial con integridad.