Talento que inspira dentro y fuera el ring

En el deporte de alto rendimiento, los grandes resultados casi nunca llegan de un día para otro. Son fruto de la constancia diaria y de quienes creen en un talento cuando el camino apenas empieza. Así avanza hoy Junior Alcántara, medallista olímpico dominicano y una de las figuras más sólidas de su generación, mientras continúa su preparación con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de 2028, con Grupo Puntacana como uno de los aliados de ese recorrido.

Conocido como "The Machine", Alcántara ha construido su carrera sobre una convicción clara: la constancia como motor de cualquier objetivo deportivo. Esa filosofía lo ha llevado a representar a la República Dominicana en los principales escenarios del boxeo internacional, entre ellos los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y varios campeonatos mundiales. Su punto más alto hasta ahora llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo la medalla de bronce, un hito que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Ese logro no cerró un ciclo, sino que abrió uno nuevo. Desde inicios de 2026, la Fundación Grupo Puntacana, el brazo social y sin fines de lucro de Grupo Puntacana, acompaña el desarrollo deportivo de Alcántara durante todo el ciclo olímpico que culmina en agosto de 2028. Este respaldo se enmarca en la visión institucional del grupo, que, apuesta por el turismo deportivo como una vía para proyectar al país, generar oportunidades y visibilizar historias de esfuerzo y excelencia dominicana.

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Para el boxeador, contar con aliados en este proceso ha sido determinante en su evolución como atleta. Según ha señalado, tener personas que confían en su preparación "es como contar con un tanque de oxígeno en mi esquina", una comparación que resume cómo ese respaldo institucional le ha permitido entrenar con más tranquilidad y confianza, sin ver las metas tan lejanas como antes.

El acompañamiento a Alcántara no es un hecho aislado dentro de la estrategia de Grupo Puntacana. La compañía mantiene, además, su colaboración con Creando Sueños Olímpicos (CRESO), una iniciativa que impulsa el desarrollo de atletas dominicanos de alto rendimiento y fortalece el movimiento olímpico nacional, facilitando que más talento local alcance escenarios internacionales. Se trata de una apuesta de largo plazo, que entiende el deporte no solo como espectáculo, sino como una plataforma de proyección país.

Más allá de los combates, Alcántara asume con claridad su papel como referente para las nuevas generaciones de atletas dominicanos: representar al país, dice, no es solo buscar resultados, sino servir de ejemplo para quienes sueñan con lo mismo desde más temprano en el camino. Esa idea conecta directamente con la filosofía detrás del respaldo de Grupo Puntacana, que entiende el deporte de alto rendimiento como una herramienta de desarrollo social y de posicionamiento internacional para la República Dominicana.

Al final, el vínculo entre Grupo Puntacana y Junior Alcántara resume algo más amplio que un simple patrocinio deportivo. Es la constatación de que el turismo, cuando se piensa a largo plazo, también se construye a través de las historias humanas que un país decide contar al mundo, dentro y fuera de cualquier escenario competitivo.