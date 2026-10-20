TEP Radar fortalece su presencia en República Dominicana durante Radar Forum

El Social Listening se ha convertido en un recurso complementario para las organizaciones.

TEP Radar, plataforma de Social Listening e inteligencia digital especializada en el mercado latinoamericano, participó como patrocinador de Radar Forum, evento organizado por la Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión (ADEIMO), que reunió a profesionales, especialistas y representantes del sector empresarial para abordar las tendencias y desafíos de la investigación de mercados.

La participación de TEP Radar en este encuentro forma parte de su estrategia de posicionamiento en República Dominicana, acercando al sector empresarial soluciones tecnológicas que permiten transformar las conversaciones digitales en información estratégica para la toma de decisiones.

Radar Forum representó un espacio para el intercambio de conocimientos y perspectivas sobre la evolución de la investigación de mercados, en un entorno donde las herramientas digitales adquieren cada vez mayor relevancia para comprender las necesidades, opiniones y comportamientos de los consumidores.

En este contexto, el Social Listening se ha convertido en un recurso complementario para las organizaciones, al permitirles conocer las conversaciones que se generan alrededor de sus marcas, productos, servicios y sectores, así como identificar tendencias y posibles riesgos reputacionales.

A través de tecnología e inteligencia artificial, TEP Radar permite monitorear conversaciones en múltiples fuentes digitales, analizar menciones, evaluar el sentimiento de las audiencias y generar reportes que facilitan la interpretación de la información recopilada.

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Su especialización en el mercado latinoamericano constituye uno de los principales atributos de la plataforma, al ofrecer a las organizaciones herramientas para analizar las conversaciones digitales tomando en consideración las particularidades de los distintos mercados de la región.

Durante Radar Forum, la presencia de TEP Radar permitió acercar estas capacidades a profesionales vinculados a la investigación de mercados, el marketing, la comunicación estratégica y la gestión empresarial, destacando las posibilidades que ofrece el monitoreo digital como complemento de los métodos tradicionales de investigación.

La integración de herramientas de Social Listening en los procesos de análisis empresarial permite ampliar la comprensión del entorno en el que operan las marcas. Más allá de identificar menciones, estas soluciones contribuyen a reconocer temas de interés, observar la evolución de las conversaciones y comprender las percepciones que se generan en los espacios digitales.

Asimismo, el acceso a información organizada y actualizada facilita el seguimiento de asuntos relevantes para las organizaciones, desde la recepción de campañas y lanzamientos hasta las conversaciones relacionadas con su industria y su entorno competitivo.

Para las áreas de marketing, comunicación e investigación, contar con este tipo de información representa una oportunidad para complementar sus análisis y desarrollar estrategias más conectadas con las inquietudes y expectativas de sus audiencias.

Con su participación como patrocinador de Radar Forum, TEP Radar reafirma su apuesta por el mercado dominicano y por el desarrollo de un ecosistema empresarial cada vez más orientado al conocimiento de las audiencias, la innovación tecnológica y el aprovechamiento estratégico de la información digital.

Sobre TEP Radar

TEP Radar es una plataforma de Social Listening e inteligencia digital especializada en el mercado latinoamericano. Mediante el monitoreo de fuentes digitales y herramientas de inteligencia artificial, ayuda a las organizaciones a comprender conversaciones sobre sus marcas, identificar tendencias, analizar el entorno competitivo y gestionar información relevante para su reputación y estrategia.

Para más información, visite www.tepradar.com.