Carol Morgan School abre convocatoria para becas por mérito y necesidad

Carol Morgan School (CMS) anunció la apertura de su convocatoria para el Programa de Becas por Mérito y Necesidad (MNBS, por sus siglas en inglés), a través del cual otorgará becas para que estudiantes dominicanos puedan cursar el bachillerato en la institución.

La convocatoria estará abierta hasta el 6 de noviembre de 2026, por lo que los estudiantes interesados y sus familias deberán completar el proceso de aplicación y presentar la documentación requerida antes de esta fecha, disponible en la página web de la institución: https://www.cms.edu.do/mnbs

El programa está dirigido a estudiantes con un desempeño académico y/o deportivo sobresaliente, logros o participación destacada en actividades extracurriculares, y recursos financieros limitados, que demuestren el potencial y la motivación para aprovechar plenamente la oportunidad educativa que ofrece CMS.

A través de esta iniciativa, Carol Morgan School busca identificar jóvenes talentosos y altamente motivados que puedan beneficiarse de una experiencia educativa orientada no solo a la excelencia académica, sino también a disciplinas deportivas, al desarrollo del carácter, la pasión por el aprendizaje y la responsabilidad cívica y social.

El Programa de Becas por Mérito y Necesidad que ofrece el Carol Morgan School, cubre: 99% de la matrícula, tarifas de admisión, libros y materiales, uniformes, una computadora y asignación para un viaje de la clase a nivel nacional o internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/cms-students-b-43dd7ecd.png Estudiantes del Carol Morgan School https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/cms-hs-ms-library-50443a4a.png Librera de la Carol Morgan School https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/cms-students-a50f3e1d.png Estudiantes del Carol Morgan School ‹ >

Una oportunidad para transformar futuros

Las becas permitirán a los estudiantes seleccionados integrarse a la comunidad de Carol Morgan School y cursar cualquiera de los cuatro años de educación secundaria o bachillerato en la institución.

Los candidatos deberán cumplir con los criterios establecidos por el programa y presentar la documentación requerida como parte del proceso de aplicación.

Las familias, instituciones educativas y personas interesadas en recomendar a un estudiante pueden consultar los requisitos, conocer los detalles del programa y acceder al formulario de aplicación en: https://www.cms.edu.do/mnbs

La convocatoria estará abierta hasta el 6 de noviembre de 2026.

Sobre Carol Morgan School

La Carol Morgan School se dedica a la excelencia en todos los aspectos de la educación, ofreciendo un programa académico riguroso y basado en estándares, sustentado en las mejores prácticas respaldadas por investigaciones y en un compromiso con el crecimiento continuo. Nuestro diverso alumnado internacional se beneficia de un programa de inmersión en inglés diseñado para fomentar el éxito académico y personal.

CMS ofrece un plan de estudios internacional enriquecido por la vibrante cultura de la República Dominicana. Damos la bienvenida a familias de todo el mundo, promoviendo un entorno de aprendizaje diverso que cultiva la conciencia global y anima a los estudiantes a valorar diferentes perspectivas y culturas.

La Carol Morgan School se enorgullece de ser un colegio autorizado del Bachillerato Internacional (IB), ofreciendo el Programa del Diploma del IB. Como colegio del IB, compartimos el compromiso del programa con una educación internacional, desafiante y de alta calidad, que prepara a los estudiantes para prosperar en un mundo complejo e interconectado.

En CMS, valoramos la dignidad y el valor intrínseco de cada estudiante, brindando oportunidades para su desarrollo intelectual, emocional, social y físico, y capacitándolos para alcanzar su máximo potencial.